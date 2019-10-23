台南里幹事揩油1萬多元 法官判2年徒刑

2019-10-23 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市安南區公所陳姓里幹事領用保管公務機車及配發中油公司加油卡，上班期間公務使用外，將公務機車騎回家，挪作私人使用，隔天再騎機車上班，保管2年期間油料消耗均使用加油卡刷卡加油，且騎乘公務機車出差參加會議，還3度申報交通費，他繳回1萬多元油料及交通費，懷疑有人為操作的痕跡，台南地院認利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，應執行2年徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，可上訴。

台南地院合議庭審酌，陳身為安南區公所里幹事，為公務員，當應奉公守法，廉潔自持，竟貪圖小利，利用職務上出差機會詐領交通費，及將公務使用機車作為自己上下班的代步工具，並持配發的加油卡加油後，以安南區公所費用予以核銷，以此獲得免予支付油料費利益，實在不應該。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

惟念陳前無犯罪紀錄，素行尚佳，各次詐得及圖利金額均甚微，情節並非重大，且犯後業已坦承客觀犯行、並繳回所得的全部財物，態度堪認良好，認陳犯利用職務機會詐取財物罪，共3罪，各處1年9月徒刑，各褫奪公權1年

；又犯對非主管事務圖利罪，處1年3月徒刑，褫奪公權1年。

陳否認貪汙，他辯稱，騎乘里幹事配發的公務機車出差，是不屬於機關專備交通工具，形式上等同於騎乘自用機車，且公務機車最多就是500元油料，如果超過部分要自己支付，他出差部分都是超出里外，超出的部分應該補貼他，所以他是依台南市政府及所屬機關學校國內出差旅費報支要點，超過5公里部分，來申請交通費。

他指出，當時公所有5部機車都是這樣使用，一般只會被行政懲處，不知道為何要被移送，他懷疑裡面有人為操作的痕跡。

判決指出，陳自2012年間起擔任里幹事，並自2015年7月起至2017年6月止，領用保管公務機車及中油加油卡。

然而，陳利用騎乘公務機車出差參加會議機會，明知騎乘公務機車不得再申報交通費，2016年6月、7月、12月，填寫出差旅費報告表共3份申請交通費，共詐得288元。