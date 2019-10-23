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徵攝影師被瘋傳成韓國瑜徵臨演 原始發文者要提告

2019-10-23 09:22聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

高雄市長韓國瑜本月21日來到嘉義縣進行「傾聽之旅」，網路卻傳出有人以1500元的價碼，徵人出席韓國瑜嘉義行程，被懷疑是應徵臨演，但發文的楊姓男子說，只是徵求攝影師，不知為何被網路傳成這樣，連他的個人資料也因此被散佈，嚴重造成困擾，目前已考慮向轉發貼文的臉書粉絲專頁及媒體提告。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」本月19日貼文，稱「韓導嘉義造勢要應徵臨演了」並附上來自臉書不公開社團，中正大學不分系版的截圖，還有媒體以「徵工讀生充當韓粉？大學臉書社團徵人被抓包」報導。

但查證原始貼文，貼文者楊姓男子明確表示是徵求拍照工作，並備註「攝影社成員佳」、「有拍攝或錄影器材佳」、「提供三張作品」、「擇優錄取」等文字，顯然與徵求臨演或韓粉有別。

楊姓男子表示，他是嘉義縣第二選區參選人許能通總部的攝影工讀生，因為周一無法協助攝影，才到學校的不公開社團徵人，並提供個人聯繫方式，沒想卻被有心人截圖轉發，導致他的姓名、手機號碼、照片都被公開，甚至收到匿名電話向他辱罵五字經，讓他只能暫時關閉臉書帳號。

許能通也透過臉書發表聲明，對於「只是堵藍」的惡意抹黑，以及任意散布他人個人資訊已經明顯違反個資法，將會協助楊姓男子提告。楊姓男子也託友人發表聲明，譴責「只是堵藍」和「某傳媒」，尤其某傳媒作為媒體，卻無基本新聞倫理，除公布個資也無向當事人查證，將一併採取法律行動。

中正大學學生也在匿名大學生網站DCARD表示，多位學生在看到該版小編偏頗的言論之後，私訊向他們告知這篇貼文已造成該名學生困擾，但照片卻還是沒撤下也沒補打馬賽克。

該版小編甚至在轉發貼文底下留言回應，領國民黨的薪資就叫做臨演，這是基本網路常識，並將學生持反對意見的留言全刪光。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」在楊姓男子公告徵人之後截圖轉發，並附上「韓導徵臨演」等字...
臉書粉絲專頁「只是堵藍」在楊姓男子公告徵人之後截圖轉發，並附上「韓導徵臨演」等字眼。圖／讀者提供
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許能通粉專嚴厲譴責「只是堵藍」的惡意抹黑，並痛斥是黑韓產業鏈的鐵證。圖／讀者提供
許能通粉專嚴厲譴責「只是堵藍」的惡意抹黑，並痛斥是黑韓產業鏈的鐵證。圖／讀者提供
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只是堵藍粉專在貼文底下表示，領國民黨的薪資就是臨演，並稱是網路常識。圖／讀者提供
只是堵藍粉專在貼文底下表示，領國民黨的薪資就是臨演，並稱是網路常識。圖／讀者提供
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攝影嘉義韓國瑜
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