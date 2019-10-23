次子夭折歸咎妻訴請離婚 夫外遇出軌過失大遭駁回
商人「阿文」以次子在美國出生後，抵抗力差，妻子「小秋」就將次子帶回台灣，致肺部感染死亡，加上處理財務有問題訴請離婚，「小秋」辯稱兒子是她辛苦懷胎十月，面臨喪子之痛，何人願意？並稱丈夫與女股東有染，法官查出兩人婚姻已生重大破綻，「阿文」外遇可責性較大，遂將全案駁回。
「阿文」（化名）與「小秋」（化名）結婚24年，兩人夫妻感情原本融洽，妻子在他的公司擔任會計，他於去年欲將先前借用她的名義登記所買受的房地門予以獲利出售，她同意出售轉賣第三人，然經他代理她與第三人簽訂不動產買賣契約。
「小秋」竟反悔偽稱未授權他為買賣事宜，並向檢察署提出偽造文書的刑事告訴，該案經檢察官為不起訴處分，則她虛捏犯罪事實欲入罪他，並造成已簽訂之買賣契約無法履行，「小秋」所為已使夫妻感情破綻擴大。
「阿文」說，次子於15年前在美國出生，剛滿月不久時，「小秋」即表示欲攜子返台（他當時因欲取得美國公民，暫時無法返台），當時他顧慮次子是出生剛滿月不久的嬰兒，抵抗力差，可能無法應付越洋長途飛行。
但妻子不顧他反對，執意攜子返台，致次子於返台不久後，即發生肺部感染，頻繁進出一般兒科診所。遲至同年4月17日凌晨，始由妻子送至北市婦幼醫院急診處就診，但因病情嚴重不治。他返台後，僅能看見次子冰冷遺體，心中悲痛莫名。
尤有甚者，他於查帳期間，赫然發現「小秋」在次子重病期間，多次單日連續密集領取他銀行帳戶金額，他至此始知她不僅未盡妥適照顧次子之責，且於次子重症期間還瘋狂繼續提領他帳戶的金額，「小秋」就雙方婚姻破裂應負最大的責任。
「小秋」辯稱，兩年前她調閱丈夫的行車記錄器，發現丈夫與女股東有曖昧對話，去年她與長子尾隨，發現丈夫駕車載女股東進入摩鐵，直至下午才離開摩鐵。
法官查出，「阿文」與「小秋」對話內容，多涉及男女情愛，逾越一般同事或朋友交往關係，又雙方互吐情意，並非僅係開玩笑，且可知早於進出汽車旅館之前數月，已有親密曖昧之情，堪認「小秋」主張丈夫與女股東有不當男女親密交往行為屬實。
「小秋」又說，次子是她辛苦懷胎十月，千里迢迢前往美國待產，歡喜迎接新生兒不久，即旋面臨喪子之痛，何人願意？她隱藏盤繞在心中內疚、無助與傷慟，猶以堅強面貌繼續做好母親、妻子角色，避免婚姻、家庭關係被喪子之痛所吞噬。顯然丈夫所指控事由，均是為掩蓋他對婚姻不忠的藉口。
法官審酌，「阿文」與「小秋」婚姻雖已生重大破綻，但外遇的「阿文」顯是可責性較重的一方，因此他請求離婚，並無理由，應予駁回。
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