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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元

2019-10-23 06:57聯合報 記者王聖藜／即時報導

薛姓男子與林姓女醫師交往，誓言要建構美好未來，聲稱擔心女醫亂花錢，提議幫忙保管帳戶，連續盜領存款954萬元；台北地院審理，薛認罪，法官依行使偽造私文書罪判薛有期徒刑1年10月。可上訴。

薛與女醫師2011年相戀，薛向女醫聲稱，為建構二人美好未來，避免女醫胡亂花費，建議由他幫忙保管帳戶。

女醫師聽信薛的說法，認為可行，因而將她的合作金庫南三重分行帳戶存摺、印鑑章交給薛，委託薛代她繳付牌照稅、燃料稅、房屋稅、各大醫學會會費等經常性的費用，還要求薛利用帳戶內存款支付父母孝親費，薛同意。

檢察官指控，薛自2011年7月至2017年11月止，共87次持女醫師的存摺、印鑑章，冒用名義填寫銀行取款憑條，持取款憑條向行員辦理提領、轉匯女醫師帳戶內款項。

根據判決書認定，薛所盜領款項，最高一筆是35萬元，最小一筆是5萬元，銀行承辦人員誤信女醫師授權薛提款、匯款，致薛共提領、轉匯954萬6500元。

女醫師發覺後提告，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪將薛起訴，法院審理，薛認罪，法官依行使偽造私文書罪論罪。

判決指出，薛利用保管女醫師存摺、印章的機會，冒領存款達數百萬元，損害銀行管理的正確性及女醫師的權益；薛坦承犯行，但未能與女醫師和解，並賠償她的損害，考量犯罪動機、教育程度、現職收入等，依法判決。

醫師盜領印鑑
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