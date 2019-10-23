女醫聽說「可建構美好未來」交帳戶 遭男友盜領954萬元
2019-10-23 06:57
聯合報 記者王聖藜
／即時報導
薛姓男子與林姓女醫師交往，誓言要建構美好未來，聲稱擔心女醫亂花錢，提議幫忙保管帳戶，連續盜領存款954萬元；台北地院審理，薛認罪，法官依行使偽造私文書罪判薛有期徒刑1年10月。可上訴。
薛與女醫師2011年相戀，薛向女醫聲稱，為建構二人美好未來，避免女醫胡亂花費，建議由他幫忙保管帳戶。
女醫師聽信薛的說法，認為可行，因而將她的合作金庫南三重分行帳戶存摺、印鑑章交給薛，委託薛代她繳付牌照稅、燃料稅、房屋稅、各大醫學會會費等經常性的費用，還要求薛利用帳戶內存款支付父母孝親費，薛同意。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
檢察官指控，薛自2011年7月至2017年11月止，共87次持女醫師的存摺、印鑑章，冒用名義填寫銀行取款憑條，持取款憑條向行員辦理提領、轉匯女醫師帳戶內款項。
根據判決書認定，薛所盜領款項，最高一筆是35萬元，最小一筆是5萬元，銀行承辦人員誤信女醫師授權薛提款、匯款，致薛共提領、轉匯954萬6500元。
女醫師發覺後提告，台北地檢署依詐欺、偽造文書罪將薛起訴，法院審理，薛認罪，法官依行使偽造私文書罪論罪。
判決指出，薛利用保管女醫師存摺、印章的機會，冒領存款達數百萬元，損害銀行管理的正確性及女醫師的權益；薛坦承犯行，但未能與女醫師和解，並賠償她的損害，考量犯罪動機、教育程度、現職收入等，依法判決。
留言