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港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

上校捷運站與警扭打 國防部：他酒後欲搭捷運遭拒

2019-10-23 01:50聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部戰略規劃司上校嚴仲康昨晚在松機捷運站失控並與警方扭打遭壓制。國防部將嚴某帶回大直營區後了解得知，他因酒後欲搭乘捷運遭拒，以致出現情緒失控行為。

國防部今(23）日表示，所屬嚴姓上校昨天晚間在松山機場捷運站附近餐廳餐敘，因酒後欲搭乘捷運遭拒，致出現情緒失控行為。隨即在警方、單位派員共同協處後，已陪同嚴員返回營區。

國防部指出，對於嚴員行為失當部分，國防部在查明原因後將予以適懲；另將援引為案例，強化人員心緒掌握作為，並綿密家屬聯繫，共同維護安全。

國防部。聯合報系資料照
國防部。聯合報系資料照
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