綠委助理關說勞檢放水 涉案基層：有立委跟長官的壓力

2019-10-22 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



民進黨籍立委許智傑前國會辦公室主任陳永勝，涉嫌在2015年任職主任期間，替業者下條子給勞動部職業安全衛生署，減少違規裁罰金額，因此被控圖利；新北地院今天開庭審理，陳永勝矢口否認，堅稱自己是「選民服務」，但同案的職安署陳姓科長和張姓職員坦承犯行，並表示「確實有來自立委跟長官的壓力」。

新北地檢署前年調查桃園市「富奕達」公司濫倒有害廢棄物，發現「富奕達」葉姓負責人（另案偵結不起訴）擔任中壢工業區廠商協進會理事長期間，曾接受其他業者請託，找上陳永勝「關心」勞檢裁罰案件，希望他能協助將裁罰撤銷。

陳接受請託後，先找了勞動部的國會聯絡人幫忙，最後與北區職業安全中心陳姓科長搭上線。由於裁罰沒有辦法撤銷，陳等人經過討論，最後是由陳姓科長和張姓檢查員塗改違規紀錄，12項違規最後「喬」到剩3項，罰金也從24萬元減至6萬元，3人也因此被控違反貪汙治罪條例的圖利罪；事發後，陳已卸下主任一職退休，涉案的陳姓科長也被調職查辦。

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「我會這樣做，是因為有立委跟長官的壓力！」陳姓科長在法庭上表示，立委關切的案件如果沒處理好，動輒影響單位的預算，自己可能也被長官怪罪，一時沒考慮周全，才會犯錯；張姓檢查員也表示自己當時到職僅3個月，根本沒有說「不」的權利，長官交辦什麼，只能照辦。