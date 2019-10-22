親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

中廣移轉國有案 光華投資聲請停止執行遭駁

2019-10-22 19:58聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得，並命其名下民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有，同時追徵中廣已移轉或出售的29筆土地共77億多元價額。「債權人」光華投資公司聲請停止執行，台北高等行政法院認為其並非原處分相對人，也無法律上利害關係，不符聲請資格，今裁定駁回，可抗告。

黨產會今年9月24日做出行政處分，認定中廣為國民黨附隨組織，而中廣不當取得財產包括原日治時期台灣放送協會在各地房舍土地及由國家預算購置的資產。

中廣不當取得財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地和地上建物，應依「黨產條例」規定應移轉國有，同時命中廣名下13筆土地收歸國有、追徵中廣出售位於台北市仁愛路帝寶案等已轉移或出售土地共77億3138萬9185元價額。

中廣認為黨產會的處分執行後，將造成難以回復的損害，向法院聲請停止執行原處分。北高行本月15日裁定出爐，裁准停止執行的部分為土地移轉國有及追徵77億多元價額部分，至於中廣為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得的處分，則否准聲請；可抗告。

此外，黨產會調查報告提及，國民黨在2006年12月透過中投公司，將中廣96.95%股權出售給好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司，中廣自2008年以來，每年皆分派到現金股利，2008年至2012年期間，好聽等4家公司共領取10.4億多元現金股利。

據調查，好聽等4家公司將所持有的中廣股權，設定質權予國民黨營光華投資公司，用以擔保尚未支付的股款，以及光華投資公司對中廣非廣播部門資產的權益。

身為好聽等4公司債權人的光華投資公司，認為原處分執行後將造成其難以回復的損害，也向法院聲請停止執行原處分。北高行審理後，認定光華並不是原處分的相對人，對於原處分也沒有法律上的利害關係，不符合聲請停止執行的資格要件，應予駁回。

中廣公司被黨產會認定為附隨組織，命將資產移轉國有並追徵價額77億多元，「債權人」...
中廣公司被黨產會認定為附隨組織，命將資產移轉國有並追徵價額77億多元，「債權人」光華投資公司向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今裁定駁回。圖／資料照。
分享

中廣黨產會國民黨
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

中信松壽大樓購地案 調查局再約張明田

2019-10-22 18:13

凱擘差別待遇挨罰4100萬元 最高行判免罰確定

2019-10-22 18:05

台南擲蛋2男傳政治傾向偏綠 警方：未在民代服務處任職

2019-10-22 20:03

小心！他專詐竊名貴農漁產 全台騙透透

2019-10-22 19:24

欲出售帛琉大飯店遭否決 中投另提訴訟解凍

2019-10-22 16:46

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

遊覽車違停公車站反控進站公車擋道 檢方不起訴

2019-10-22 16:15

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

不滿鄰居的狗吠叫 到臉書社團公布個資遭判刑

2019-10-22 13:39

少女騎腳踏車下山擦撞汽車受傷 法官判駕駛無罪、免賠

2019-10-22 12:53

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44

縱火燒車行燒毀19輛汽機車 並延燒民宅及大樓判重刑

2019-10-22 11:39

潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准

2019-10-22 11:02

砍人還逼神明桌前下跪 上訴後改口爛醉自白不可信

2019-10-22 09:05

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

養老鼠咬布袋 前超商店長偷不成竟強盜店內現金

2019-10-21 16:14

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

司機酒後開車撞志工路人釀3死 檢方建請從重量刑

2019-10-21 14:57

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

宜蘭又見未爆彈！海巡封鎖大溪漁港處理中

2019-10-22 15:15

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43

影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

桃監司機家暗夜惡火 救出一家5人其中大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

「世界台灣皇帝」恐嚇殺蔡英文 檢方命5萬元交保

2019-10-21 22:32

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

五股垃圾山環境稽查傳捷報 非法業者煉鋁汙染被查獲

2019-10-22 13:18

男子陪岳母掛急診 見護理師扎多針仍抽不到血竟動粗

2019-10-22 17:09

桃園惡火疑行動電源起火 房內堆滿衣物阻逃生釀1死

2019-10-22 10:59

頂樓加蓋阻排煙 鶯歌火災3死

2019-10-22 00:00

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

台南市歸仁區工寮火災 延燒10間民宅消防局說無人受困

2019-10-22 15:08

台東私立高中再傳霸凌 女同學被甩耳光

2019-10-22 14:39

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

不願放走13年小三 人夫持性愛照恐嚇「我心裡住魔鬼」

2019-10-22 13:40

通緝犯跑到警前問法律問題 當場被識破束手就擒

2019-10-21 23:52

中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了

2019-10-22 16:42

醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18

丹鳳捷運站旁火燒10機車 三洋廠房險被波及

2019-10-22 17:27

台鐵內壢自立平交道 自強號擦撞行人單線通車

2019-10-21 20:04

誘騙82名少女拍裸照 「蘿莉控」出庭受審見媒體裝沒事

2019-10-22 13:46

韓國瑜台南造勢晚會遭蛋襲未中 警方找到涉丟雞蛋兩男

2019-10-22 18:55

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top