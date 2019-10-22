中廣移轉國有案 光華投資聲請停止執行遭駁

2019-10-22 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得，並命其名下民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有，同時追徵中廣已移轉或出售的29筆土地共77億多元價額。「債權人」光華投資公司聲請停止執行，台北高等行政法院認為其並非原處分相對人，也無法律上利害關係，不符聲請資格，今裁定駁回，可抗告。

黨產會今年9月24日做出行政處分，認定中廣為國民黨附隨組織，而中廣不當取得財產包括原日治時期台灣放送協會在各地房舍土地及由國家預算購置的資產。

中廣不當取得財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地和地上建物，應依「黨產條例」規定應移轉國有，同時命中廣名下13筆土地收歸國有、追徵中廣出售位於台北市仁愛路帝寶案等已轉移或出售土地共77億3138萬9185元價額。

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中廣認為黨產會的處分執行後，將造成難以回復的損害，向法院聲請停止執行原處分。北高行本月15日裁定出爐，裁准停止執行的部分為土地移轉國有及追徵77億多元價額部分，至於中廣為國民黨附隨組織、中廣名下財產為不當取得的處分，則否准聲請；可抗告。

此外，黨產會調查報告提及，國民黨在2006年12月透過中投公司，將中廣96.95%股權出售給好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司，中廣自2008年以來，每年皆分派到現金股利，2008年至2012年期間，好聽等4家公司共領取10.4億多元現金股利。

據調查，好聽等4家公司將所持有的中廣股權，設定質權予國民黨營光華投資公司，用以擔保尚未支付的股款，以及光華投資公司對中廣非廣播部門資產的權益。