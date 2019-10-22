妻重病他載女人上摩鐵 遇「客滿」不爽掏槍：我恐慌症

2019-10-22 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



呂姓男子男子去年6月開車載著古姓女子到桃園一家汽車旅館想住宿休息，櫃檯人員告知「客滿了」，呂不滿，竟掏出一把黑色手槍並拉動槍機、作勢開槍。方姓女員工嚇得逃跑、報警，桃園地院依恐嚇危害安全罪判呂7月徒刑；呂上訴，高院減為5月徒刑，還得易科罰金。

呂姓男子已婚，有兩名幼子，他在桃園開設室內設計公司，妻子罹患重大疾病。

呂坦承去年6月22日傍晚開車載著古女到汽車旅館，當時因客滿無法入住，他大動肝火。桃園地院認為呂手段囂張，蔑視法紀，更嚴重危害社會治安，判他7月徒刑懲儆。不過呂拿來恫嚇的手槍因沒扣案，無證據可證為違禁物，未予沒收。

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呂上訴，聲稱他因「恐慌症」發作才拿槍恫嚇，並說那只是「玩具槍」。高院考量今年3月4日他以3600元和被害人和解，認為一審量刑未當，撤銷、改判為5月徒刑，得易科罰金定讞。