小心！他專詐竊名貴農漁產 全台騙透透

2019-10-22 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



雲林縣44歲縣顏姓男子，詐騙竊盜前科累累，他都以佯裝購買烏魚子、蒜頭等農產品手法，半騙半偷，犯行遍及全國各地，日前又在宜蘭以同樣手法偷走多隻昂貴的大龍蝦，犯後逃回雲林，虎尾偵查隊長李志文在電視看到才出獄的顏嫌又犯案，昨天萬里追縱，終將他逮捕並起出烏魚子和鮑魚等漁產，今天檢察官以「有反覆為之」等理由聲押獲准。

檢警指出，顏嫌犯案累累，104年曾在雲林區漁會半騙半偷手法，假裝先裝貨再付錢，半騙半偷手法，偷走88片高級烏魚子，再以「朋友缺錢急售」的方式，低價變賣給餐廳，被當年任台西分局偵查隊長的李志文逮捕，並被判刑入獄，出獄仍再到台南、高雄等地犯案，進進出出牢房多次，仍不悔改。

今年年8、9月間起，又陸續在雲林縣斗六市、北港鎮、莿桐鄉等處，向農漁產品或南北貨業者，甚至到魚塭佯裝是中盤魚商直接購買，他都要求業者先將農漁產品拿出供他挑選，再藉故要求業者拿其他貨品供讓他比價，假裝很內行。

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顏男總利用與業者或店員議價或要求拿其他貨品時，假借說要先把貨裝上車再給錢，趁業者沒注意，車子一開，溜之大吉，他慣用此手法，屢屢得逞，且在同一地區騙太多次怕被認出，所以從西部平原騙到花東地區，日前又在宜蘭騙走大批高檔龍蝦。

受害業者公布監視器畫面，「又是他！」虎尾分局偵查隊長李志文看到電視馬上著手調查，跨區域追縱，並到顏男在沿海的老家埋伏，查出他已回雲林，即報請雲林地檢署檢察官朱啟仁、李侃穎指揮偵辦，並出動虎尾和北港分局警力追查。

昨晚在麥寮鄉一家汽車旅館將顏拘提到案，主任檢察官黃怡華說，顏以「假買賣、真竊盜」手法，竊取雲林縣及台南數家商行的烏魚子、乾魷魚、蒜頭及魚翅等物得逞，食髓知味後，環島偷遍全台，都以同樣手法行竊，10月12日在宜蘭縣再次竊取龍蝦、香菇，經媒體報導而曝光行蹤。