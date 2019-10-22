中信松壽大樓購地案 調查局再約張明田
2019-10-22 18:13
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
調查局北機站偵辦中信金標售松壽大樓案，懷疑中信銀董事長室專委張明田，涉嫌將市值約215億元的大樓，以賤價151億元售給碩河開發，價差64億元，懷疑張明田等人在出售過程，獲取鉅額佣金，今天2度約談張明田等5名被告到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。
同案約談被告包括子樂投資公司總裁詹偉立、中信銀主秘陳永晉、以及中信金控2名職員；另約談5名證人。
松壽大樓位處信義區精華地段，2012年標售前，估價市值約215億元，後來卻由碩河開發以151億元得標，該公司是由欣陸控股和外商子樂開發一起成立，子樂的操盤手就是靠收購西門町萬國商場大樓，賺進36億的私募基金亞太置地（APL）前台灣區總經理詹偉立；因64億元價差太大，檢調懷疑張明田涉嫌賤賣資產。
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北機站今年7月兵分9路發動第1波搜索行動，執行地點包括麗業、宏大、歐亞不動產估價師事務所，約談張明田、胞弟張明人、弟媳巫春香、詹偉立、陳永晉、時任中信銀行舍管理部副理柯弘達等人，全案依違反金融控股公司法方向偵辦。
張明田、張明人與巫春香另涉用人頭低價購入中信銀台南土地，再高價轉手賺取4億價差，今年9月被檢方依特別背信罪起訴；在押的張明田、張明人移審台北地院，法院裁定張明田8000萬元、張明人2500萬元交保。
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