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凱擘差別待遇挨罰4100萬元 最高行判免罰確定

2019-10-22 18:05聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

有線電視系統經營業者凱擘公司於2016年間與全球數位媒體、佳訊視聽分別對全國數位、大豐等新進及跨區有線電視系統經營者與舊有業者採取差別待遇，給予不同交易條件，遭公平會依違反公平法裁罰4100萬元。凱擘提告抗罰，一審敗訴，案經上訴最高行政法院，合議庭審理後罕見自為判決廢棄原判決，原處分撤銷，免罰確定。

根據公平會調查，凱擘、全球數位媒體及佳訊視聽等三業者，在談105年度代理頻道的授權條件時，針對新進有線電視系統經營業者（全國數位、大豐跨區、新高雄、北都、數位天空），訂下以開播區域行政戶數15%作為最低簽約戶數的基準，用來計算授權費用。

另一方面，凱擘等三業者對原有的有線電視系統經營者，卻明顯較優厚，授權條件與新進業者截然不同，是以其實際訂戶數打6至7折的方式來做為授權費用的計算基準。

2016年間，公平會認為凱擘等3業者無正當理由差別待遇，有限制競爭之虞，違反公平交易法第20條第2款規定，命凱擘應自本處分書送達次日起1個月內改正違法行為，並裁處4100萬元罰鍰。另全球數位媒體、佳訊視聽各處以4000萬元、4500萬元罰鍰，合計罰3業者1億2600萬元。

凱擘不服提告，一審台北高等行政法院去年6月間認定原處分並無不法，判敗訴。案經上訴，最高行今年10月17日判決廢棄原判決，原處分撤銷。全案免罰確定。

有線電視系統經營業者凱擘公司於2016年間對全國數位、大豐等新進及跨區有線電視系...
有線電視系統經營業者凱擘公司於2016年間對全國數位、大豐等新進及跨區有線電視系統經營者與舊有業者採取差別待遇，遭公平會裁罰4100萬元。最高行政法院判免罰確定。圖／資料照。
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有線電視凱擘
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