連續發生員警酒駕案 台中市警二分局長調太平警分局

2019-10-22 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



因連續發生員警酒駕案，台中市警察局今下令把市警二分局長高誌良調往太平警分局，而甫到任太平警分局長僅3個月的蔡元戎則調任二分局長。

據了解，二分局在台中市屬「繁重」分局，太平則屬於「較繁重」分局，高誌良的調職案不無被懲處意味。

據指出，市警二分局因在近日內連續發生兩件員警酒駕案，使得已到任一年多，轄區治安尚稱平穩的二分局長高誌良因此受累。而調任的規定是警政署訂下，市警局是依規行事，這也顯示警方對員警酒駕非常重視，並連帶要負責管理的長官負連帶責任。

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交接典禮定24日上午，地方對突然而來的調任令都感意外，但也已準備迎接新的警分局長就職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康