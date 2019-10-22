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兩警上班酒測值超標 中市二分局長調太平：欣然接受

2019-10-22 17:43聯合報 記者林佩均／即時報導

台中市警察局今天下午公布人事命令，二分局分局長高誌良將與太平分局分局長蔡元戎職務對調。據了解，日前二分局有兩名員警上班時進行「自檢（自我檢查）」吹氣，酒測器呈現酒精超標反應，兩員警已調離現職，分局長高誌良受「連坐罰」調動。高誌良今天回應，一切遵照警政署規定，願意一肩扛起，「我欣然接受」。

據了解，台中市警察局第二分局今年陸續有一名偵查佐、一名派出所警員在上班時進行「自檢（自我檢測）」，酒測值超標，引發基層譁然。

根據兩警身邊同事說法，飲酒情勢是前一晚飲酒未退，並非上班前飲酒，但二分局考量兩人都開車上班，警方依規定將兩警依公共危險罪嫌移送，並調離現職。

二分局分局長高誌良今天下午收到與太平分局分局長蔡元戎對調的人事命令，高誌良今天下午受訪僅表示，擔任分局長理所當然要負連帶責任，一切遵照警政署規定調整職務，「我欣然接受」。

提及兩名調職員警，高誌良說，相信兩名員警已付出代價，希望他們在新單位好好重新適應、繼續服務。

基層私下透漏，高分局長待人相當和善，願意傾聽基層聲音，今年母親節、警察節等節日相當用心，原本是眾望所歸的明日之星，這次被基層酒駕事件連累，「真的很可惜」。

分局長高誌良學歷：中央警察大學行政警察學系第55期畢業、中央警察大學警政管理學院警察政策研究所碩士；經歷：台北市政府警察局督察室督察、警政署秘書室科長、台中市政府警察局和平分局分局長、台中市政府警察局清水分局分局長、台中市政府警察局第二分局分局長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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台中市第二警分局兩名員警上班「自檢」，酒測值超標，分局長高誌良連帶罰調任太平分局任分局長一職。圖／翻攝自台中市警察局第二分局官網
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今年母親節，分局長高誌良(左)特別規劃活動，讓分局女警媽媽們備感窩心。記者林佩均／攝影
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警察台中市超標
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