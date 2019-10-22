欲出售帛琉大飯店遭否決 中投另提訴訟解凍

2019-10-22 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。中投另針對黨產會更正原處分的函提告，目前由台北高等行政法院審查科初步審查中。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投控股BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

中投公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中投公司及其子公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權。黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的支付法定義務要件，拒絕申請。

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另外，中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府意見後，否決申請。

中投不服提告。雙方就TTD案暫無證據請求法院調查，法官已諭知準備程序終結，候核辦。至於帛琉飯店案，中投另對原處分主文變更的函申請復查，黨產會已於8月12日駁回，中投另向法院起訴救濟。

北高行今下午開庭，中投委任律師表示，BVI的法定代表人是黃士庭。依黨產條例第4條第2款對「附隨組織」定義，指由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，但黨產會一直用會計概念，以合併財報等事由認定中投BVI（下層公司）財產等同於中投（上層公司），此舉不符合條例規定。

他說，黨產會認定BVI是被中投控制，但黨產條例是規定由政黨控制，這是兩回事，不是已被認定國民黨實質控制而劃上等號。黨產會應要提出證據以示中投BVI的人事、財務或業務經營被國民黨實質控制，在沒舉證之下，中投BVI就不適用黨產條例、不受禁止處分，可自行處分名下財產。

黨產會反駁，指中投BVI主張只是順便申報股權是「欲蓋彌彰」，中投處分」BVI財產權利相當於自己的財產，因此應被推定為不當取得財產，受禁止處分效力。