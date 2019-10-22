中鏢黑心鴨血！老四川求償 賠償金卻被抵銷了
全國最大鴨血供應商双鵬公司涉嫌以昇旺飼料行名義，向屠宰場購買飼料用雞血，再加工混製成鴨血，引爆「黑心鴨血」風暴，連麻辣鍋名店老四川都中鏢；老四川氣憤商譽受創，怒向双鵬求償3千5百萬餘元。橋頭地院算出双鵬應賠償老四川113萬餘元，双鵬卻反將一軍，核算老四川尚有鴨血貨款未給付，利用貨款把賠償金一筆勾銷；民事庭認為於法有據，駁回老四川請求，可上訴。
老四川指控，双鵬公司曾出具切結書，保證鴨血均合乎檢驗，沒想到卻暗自將屠宰場中沾染禽隻羽毛、排泄物汙染的飼料用禽血，混製假冒為食用鴨血，卻在2015年2月間被媒體大肆批露，害老四川公司因而中傷，消費者信心也隨之驟降、商譽嚴重受損，得靠發放回饋券挽救商譽。老四川主張，双鵬公司違法，已構成侵權行為，應賠償營業損失、商譽損失共3527萬5307元。
然而，双鵬公司辯稱，交付給老四川的鴨血均從農委會核准的屠宰場購入，也並未添加違法成分，並未違反食品衛生管理法相關規定，就算禽血遭羽毛等汙染，也並非應注意而未注意，自認無過失。双鵬還指，老四川經所謂「鴨血事件」後，至今營運正常，甚至2013年至2016年間銷售還呈現逐年增長，顯然未見商譽受損，老四川請求600萬元商譽損失賠償金額過高。
橋頭地院民事庭審理指出，双鵬公司負責人彭光謚明知屠宰場禽血受羽毛、排泄物汙染，衛生狀況不佳，僅能供飼料用途，卻仍與飼料行合謀，從2010年起將該些禽血回收再製成食用鴨血，銷往不知情食品店家、火鍋業者、食品加工廠或小吃店等；且經檢驗，該些問題鴨血確實呈現大腸桿菌、沙門氏桿菌陽性反應。
民事庭認為，双鵬公司負責人彭光謚、監察人兼總經理胡木生等涉案人等均有刑事判決紀錄在案，老四川主張双鵬公司侵權，有憑有據、足以採信；然而，老四川求償600萬元商譽損害賠償，於法來看，公司法人並非自然人，並無精神上痛苦可言，無請求精神慰撫金餘地，況且，社會大眾知道老四川也是遭不肖廠商蒙騙的被害人後，應會同情，也不至於影響商譽。
至於老四川求償2015年2月、3月營業收入損失部分，民事庭認為要扣除營業成本；法院據會計師簽證的損益及稅額計算表，認為求償合理範圍應在113萬9584元內。
双鵬再主張，老四川在2015年1月、2月，也就是事件爆發前1個月，還有進貨鴨血產品，該筆貨款199萬6605元尚未入帳，能作為賠償金額抵銷。橋頭地院民事庭認為，双鵬主張抵銷有據，且因老四川當時並未主張該些鴨血是瑕疵物，全以市價賣給消費者，無法再請求減少價金；貨款、賠償金兩相抵銷後，民事庭認為老四川不得再請求賠償，於是駁回老四川請求。全案仍可上訴。
資深法官指出，全案關鍵在於，「那些問題鴨血早被老四川原價賣給消費者」；由於老四川買受時並沒有主張鴨血產品有瑕疵，雖事後發現有問題，但該些鴨血早全被以原價賣給消費者，老四川也有取得正常市場價值，「為時已晚」，沒辦法再主張要減少價金。
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