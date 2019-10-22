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醉男怒嗆5字經竟無罪 法官：員警「手腳踢打」攻擊

2019-10-22 16:18聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄苓雅區錢姓男子去年酒後與大樓管理員衝突，更涉推擠來勸和的警方，他遭壓制在地仍激動吼「壓三小，X你娘XX」等語，被依妨害公務罪嫌送辦起訴，一審處拘役50日。不過錢上訴後，高雄地院合議庭認為，當下警方以手腳踢打攻擊，造成他肋骨骨折，逾越適當管束，他才失控口出穢言，無侮辱犯意，判無罪。可上訴。

起訴指出，有多次毒品詐欺、妨害公務的錢姓男子（44歲），2017年6月才因毒品案執行1年半圖形完畢，2018年6月10日晚間9點多，他酒後與居住社區大樓的管理員發生爭執，並咆哮、摔砸管理室內物品。

轄區苓雅警分局成功所獲報到場處理，員警安撫錢「賀啦（台語「好了」之意）」，警也要求衝突的另一方先離去，不料錢竟嗆聲「駕你咧機掰啦」，還爆發推擠衝突，3名員警便將他強力壓制在地，此時錢再吼「壓三小，X你X雞掰」、「沙小啦，你爸棒賽啦」，讓警決定上銬帶回，依妨害公務罪嫌法辦。

錢姓男子一審被依犯侮辱公務員罪，處拘役50日、得易科罰金5萬元。但他不服提出上訴，強調說「駕你咧機掰啦」的對象是發生衝突的管理員，不是員警；至於「壓三小，X你娘XX」是因當時員警打他，還因此肋骨骨折，他很生氣才這麼說，「沙小啦，你爸棒賽啦」是他當天真的拉肚子。

合議庭勘驗秘錄器畫面還原現場，發現錢姓男子遭壓制在地後，另名員警仍用手腳踢打攻擊他，雖沒錄到錢是否腳有掙扎亂踢，但他雙手已被另名員警抓住，警方應再壓制雙腳即可。

合議庭認為，錢姓男子送醫診斷左側第六肋骨骨折、頭部外傷、視網膜水腫等傷勢，可見警方執行管束逾越適當的程度，考量錢當時酒測值呼氣每公升0.91毫克，先與人爭執，又遭警方粗暴不當對待，因此情緒失控、口出穢言宣洩並表達不滿、質疑，質疑，應沒有侮辱犯意。

而「賀你咧機掰啦」合議庭認定錢姓男子是為反擊管理員，非針對警方；「沙小啦，你爸棒賽啦」也僅描述自己身體狀況，都無涉辱警，撤銷改判無罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄苓雅區錢姓男子去年遭警壓制地，涉辱「壓三小，X你娘XX」等語，高雄地院發現警...
高雄苓雅區錢姓男子去年遭警壓制地，涉辱「壓三小，X你娘XX」等語，高雄地院發現警方手腳踢打攻擊，造成他肋骨骨折，逾越合理管束，才導致錢口出穢言，逆轉判無罪。圖與本案無關。圖／本報資料照
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妨害公務詐欺毒品
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