遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被周刊王報導她棄養公公還劈腿，向記者李明軒、爆料者鐘福立提告。刑事部分，2人被依誹謗罪判拘役50日定讞；民事部分，陳小菁求償1000萬元並要求登報道歉，台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師出庭。

陳小菁多次演出三立戲劇「戲說台灣」，有「戲說一姐」的封號，她近期演出三立戲劇「炮仔聲」中的壞女人，知名度大增。陳曉菁因丈夫林佐岳與生意合夥人鐘福立金錢糾紛，鐘找來周刊王記者李明軒2016年在周刊王以標題「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等，報導散布陳小菁婚前先與林佐岳胞兄林昌生交往，再劈腿林佐岳成婚，且婚後分完家產棄養公公林清隆。

陳小菁認為被有心人爆料，且記者未經查證報導不實，一狀告上法院。一審刑事判決指出，因鐘和陳的丈夫有金錢糾紛，想要施加壓力，才會向周刊記者爆料，但李身為記者有義務查證，卻為衝刺周刊銷售量，只憑鐘的片面陳述就撰寫報導，因此判鐘、李各拘役50日。

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二審認為，國家給予新聞自由最大限度保障，促進資訊流通、滿足民眾知的權利，以形成公共意見、達成公共監督，但媒體記者在報導前至少應在合理範圍內查證，而不是純粹「追求獨家報導的經濟效益」；李明軒撰稿前已知雙方有金錢私怨，卻不等相關人回應再報導，刊登的內容「形式上出自林清隆之口」，實際上卻都是鐘福立所講的，駁回上訴定讞。

民事部分，陳小菁向鐘、李連帶求償1000萬元並要求登報道歉；台北地方法院今天開庭，李、鐘的委任律師指出，仍爭執刑事判決結果，而對方上次開庭指稱，報導內容提及陳小菁是小三，但此部分對方在刑事審理時均未提出，歷經兩審級也未提到此，本件事刑事附帶民事訴訟，認定事實應以刑事判決為據。