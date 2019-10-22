親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

遭爆棄養公公又劈腿 「本土劇惡女」求償千萬再開庭

2019-10-22 15:12聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

本土劇女演員陳小菁（本名陳曉菁，現改名陳玟文）不滿被周刊王報導她棄養公公還劈腿，向記者李明軒、爆料者鐘福立提告。刑事部分，2人被依誹謗罪判拘役50日定讞；民事部分，陳小菁求償1000萬元並要求登報道歉，台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師出庭。

陳小菁多次演出三立戲劇「戲說台灣」，有「戲說一姐」的封號，她近期演出三立戲劇「炮仔聲」中的壞女人，知名度大增。陳曉菁因丈夫林佐岳與生意合夥人鐘福立金錢糾紛，鐘找來周刊王記者李明軒2016年在周刊王以標題「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等，報導散布陳小菁婚前先與林佐岳胞兄林昌生交往，再劈腿林佐岳成婚，且婚後分完家產棄養公公林清隆。

陳小菁認為被有心人爆料，且記者未經查證報導不實，一狀告上法院。一審刑事判決指出，因鐘和陳的丈夫有金錢糾紛，想要施加壓力，才會向周刊記者爆料，但李身為記者有義務查證，卻為衝刺周刊銷售量，只憑鐘的片面陳述就撰寫報導，因此判鐘、李各拘役50日。

二審認為，國家給予新聞自由最大限度保障，促進資訊流通、滿足民眾知的權利，以形成公共意見、達成公共監督，但媒體記者在報導前至少應在合理範圍內查證，而不是純粹「追求獨家報導的經濟效益」；李明軒撰稿前已知雙方有金錢私怨，卻不等相關人回應再報導，刊登的內容「形式上出自林清隆之口」，實際上卻都是鐘福立所講的，駁回上訴定讞。

民事部分，陳小菁向鐘、李連帶求償1000萬元並要求登報道歉；台北地方法院今天開庭，李、鐘的委任律師指出，仍爭執刑事判決結果，而對方上次開庭指稱，報導內容提及陳小菁是小三，但此部分對方在刑事審理時均未提出，歷經兩審級也未提到此，本件事刑事附帶民事訴訟，認定事實應以刑事判決為據。

陳的律師則認為，二審判決已指出李、鐘言論無從認定為真實，且2人未盡合理查證義務，本案中報導提到的陳小菁、林昌生、林清隆等均否認報導內容；對方一再爭執事實內容、是否盡查證義務，此部分也已經刑事庭審酌。法官諭知準備程序終結。

陳小菁。本報資料照片
陳小菁。本報資料照片
分享

民事訴訟
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

不滿鄰居的狗吠叫 到臉書社團公布個資遭判刑

2019-10-22 13:39

少女騎腳踏車下山擦撞汽車受傷 法官判駕駛無罪、免賠

2019-10-22 12:53

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44

縱火燒車行燒毀19輛汽機車 並延燒民宅及大樓判重刑

2019-10-22 11:39

潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准

2019-10-22 11:02

砍人還逼神明桌前下跪 上訴後改口爛醉自白不可信

2019-10-22 09:05

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

養老鼠咬布袋 前超商店長偷不成竟強盜店內現金

2019-10-21 16:14

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

司機酒後開車撞志工路人釀3死 檢方建請從重量刑

2019-10-21 14:57

未發放工作服導致員工慘死機台 紡織廠負責人遭判6個月

2019-10-21 13:50

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪

2019-10-21 11:37

檢仔聊齋：失靈的行政，癱瘓的檢察業務

2019-10-21 10:37

女子辱罵派出所長沒有LP 被判拘役30天

2019-10-21 10:15

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

陸漁船拒檢衝撞海巡艦艇 再現蹤被圍捕押回台法辦求償

2019-10-21 16:17

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

「世界台灣皇帝」恐嚇殺蔡英文 檢方命5萬元交保

2019-10-21 22:32

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59

桃監司機家暗夜惡火 救出一家5人其中大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

外送員車禍又一起 花蓮Uber Eats騎士擦撞2人受傷

2019-10-21 15:41

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

頂樓加蓋阻排煙 鶯歌火災3死

2019-10-22 00:00

沒裝住警器錯失黃金逃生時間 消防局：有規定沒罰則

2019-10-21 15:49

通緝犯跑到警前問法律問題 當場被識破束手就擒

2019-10-21 23:52

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

台鐵內壢自立平交道 自強號擦撞行人單線通車

2019-10-21 20:04

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top