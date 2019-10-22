不滿鄰居的狗吠叫 到臉書社團公布個資遭判刑

2019-10-22 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義縣蔡姓男子因不滿吳姓女鄰居飼養的狗吠叫擾人，今年5月間在臉書社團「嘉義綠豆大小事」貼文稱吳女會下符，要大家小心，還公布她的姓名、地址和相片，嘉義地院以非法利用個人資料罪，處蔡男有期徒刑二月，得易科罰金。

蔡男供稱，因為吳女家中的狗太吵，且與鄉里間處不好．會對鄰居大小聲，雖然母親要他忍耐，但他仍忍不住，她當天在嘉義縣太保市顧攤位時，出現幻聽吳女對他下符，他才發文要大家小心。

蔡男張貼「他會放符咒，我被下過很難過，要吃神經藥很多年，我家的後門沒有關，來我家拿生辰八字，很可惡的人，大家要小心....」等語並公布吳女個資，吳女見狀後隨即報案。

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法官審酌，個資法規定的「特定目的」可以利用個資，例如公共利益、重大危害或學術及公家機關基於公益所需，蔡男因想起吳女家中狗吠聲擾人，加上平時相處不睦，一時情緒不佳才利用她的個資犯案，不符合「特定目的」。

法官指出，蔡男自稱有幻聽，但仍能完整陳述犯案動機，沒有因疾患造成辨識能力下降而違法，縱使蔡男因鄰居滋擾，感到不滿，也該尋求正當途徑，卻對他人的個資和隱私缺乏尊重而犯案，很不可取。