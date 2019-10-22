少女騎腳踏車下山擦撞汽車受傷 法官判駕駛無罪、免賠

2019-10-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



張姓男子開車沿小巷上山，在彎道處與騎腳踏車下山的女國中生發生車禍，造成女學生受傷，被檢方依過失傷害罪嫌起訴。基隆地方法院審結，認定女學生騎腳踏車過快，疏於注意車前狀況，發現汽車來不及煞車閃避肇禍，判張男無罪。

這起車禍造成女學生左膝及小腿擦挫傷等傷害，女學生提起刑事附帶民事訴訟，請求張男賠償醫療費400元、精神慰撫金20萬元。基隆地院民事庭以張男刑事庭獲判無罪，原告提起附帶民事訴訟求償於法不合，判張男免賠。全案刑、民事判決均可上訴。

刑事庭判決指出，檢察官起訴稱張男去年3 月30日清晨6點半多，駕車沿新北市瑞芳區三爪子坑路往黃金大鎮社區方向行駛，行經員山子路員山巷第2彎道時，應依道路交通安全規則靠右行駛，減速慢行，並注意前方來車及行人，準備隨時停車。張疏未注意未依規定行車，造成林姓女學生騎腳踏車至該處時煞車不及，發生擦撞受傷，涉犯過失傷害罪。

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張男辯稱，兩車擦撞地點是彎道反光鏡位置，行經彎道前他有從反光鏡看到女學生騎腳踏車下來並準備煞車，後因時間差緣故，擦撞時停下來已過了反光鏡，主張發生車禍時車子是靜止的，腳踏車從他的左前車門下方一路刮到左後門，還繼續往前約19公尺，最後倒圍牆邊。當時腳踏車速度很快，他無法阻止碰撞發生。

檢警偵辦時，女學生稱沒有騎很快，但對撞擊點說法有差別。去年4月30日警詢時證稱在「彎道處」，今年3月15日偵詢中證稱，是在反光鏡前方約10公尺處直線車道處擦撞，當時兩車都是在行進。

車禍發生地點成為法院調查重點，法院審理時，女學生證稱「過彎要出來」時看到張男的車，因為車靠她很近，一瞬間就擦撞。擦撞時汽車是在行駛中，後來她往旁邊的牆壁倒，張開車撞到她後，也有行駛一段路才停下來。