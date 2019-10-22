挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



陳姓網友在臉書貼文KUSO行政院長蘇貞昌，警方認為文與圖容易產生對蘇貞昌的不實聯想，依違反社會秩序維護法法辦陳；台北地院審理認為，陳對特定對象言行雖有不實的影射、評論，但與社維法處罰要件不符，裁定陳不罰，可抗告。

陳今年7月31日在臉書貼文，稱「還真是奇怪，這個光頭蘇一直說韓先生講話江湖味開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體相片，是吧！以下另外這張相片，這個光頭佬熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？是誰呢？這個光頭佬雙手還一直在揩油！哎！言行不一的爛傢伙！」。

依信義分局移送指出，陳在貼文下方張貼一男子抱起一女子、另一光頭男子從旁扶放該女子胸下位置的照片，另於再下方張貼2張翻拍電視新聞上蘇貞昌的照片，使人對蘇貞昌有不實聯想。

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陳在警詢時辯稱：發文時有用光頭佬和光頭蘇作區隔，他認為光頭佬是民進黨的人，將照片放一起是為了反諷同一陣營的人的不當行為，不是要將2張照片人物混為一談，沒有影射蘇貞昌。

陳說，他知道照片中的光頭佬不是蘇貞昌，貼文所稱的言行不一，是針對蘇貞昌第3次欺騙神明出來競選新北市長及其他民進黨人員說一套做一套。