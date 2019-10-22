親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

氣陳同佳無法投案 馬英九講到哽咽：我也有女兒...

慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓網友在臉書貼文KUSO行政院長蘇貞昌，警方認為文與圖容易產生對蘇貞昌的不實聯想，依違反社會秩序維護法法辦陳；台北地院審理認為，陳對特定對象言行雖有不實的影射、評論，但與社維法處罰要件不符，裁定陳不罰，可抗告。

陳今年7月31日在臉書貼文，稱「還真是奇怪，這個光頭蘇一直說韓先生講話江湖味開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體相片，是吧！以下另外這張相片，這個光頭佬熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？是誰呢？這個光頭佬雙手還一直在揩油！哎！言行不一的爛傢伙！」。

依信義分局移送指出，陳在貼文下方張貼一男子抱起一女子、另一光頭男子從旁扶放該女子胸下位置的照片，另於再下方張貼2張翻拍電視新聞上蘇貞昌的照片，使人對蘇貞昌有不實聯想。

陳在警詢時辯稱：發文時有用光頭佬和光頭蘇作區隔，他認為光頭佬是民進黨的人，將照片放一起是為了反諷同一陣營的人的不當行為，不是要將2張照片人物混為一談，沒有影射蘇貞昌。

陳說，他知道照片中的光頭佬不是蘇貞昌，貼文所稱的言行不一，是針對蘇貞昌第3次欺騙神明出來競選新北市長及其他民進黨人員說一套做一套。

法官認為，陳張貼的內容固然容易使人產生文中指的光頭佬是蘇貞昌，但只是針對特定對象的言行為不實影射、評論，不會使聽聞者畏懼、恐慌，且貼文下方網友留言也質疑照片不是蘇，陳貼文與違法要件不符，裁定不罰。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
分享

蘇貞昌
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44

縱火燒車行燒毀19輛汽機車 並延燒民宅及大樓判重刑

2019-10-22 11:39

砍人還逼神明桌前下跪 上訴後改口爛醉自白不可信

2019-10-22 09:05

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准

2019-10-22 11:02

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

養老鼠咬布袋 前超商店長偷不成竟強盜店內現金

2019-10-21 16:14

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

司機酒後開車撞志工路人釀3死 檢方建請從重量刑

2019-10-21 14:57

未發放工作服導致員工慘死機台 紡織廠負責人遭判6個月

2019-10-21 13:50

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪

2019-10-21 11:37

檢仔聊齋：失靈的行政，癱瘓的檢察業務

2019-10-21 10:37

女子辱罵派出所長沒有LP 被判拘役30天

2019-10-21 10:15

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

台中大樓傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

一直向警討鑰匙 通緝犯藏解銬工具被拆穿

2019-10-21 12:55

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

桃園封城除暴行動收網 查獲槍彈破販毒逮黑幫249人

2019-10-21 12:58

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

一隻狗讓海巡署偵破私菸案 查扣菸草可製142萬支香菸

2019-10-21 14:26

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

陸漁船拒檢衝撞海巡艦艇 再現蹤被圍捕押回台法辦求償

2019-10-21 16:17

鶯歌透天厝姊弟同遭火劫 弟死姊跳下3樓獲救

2019-10-21 13:27

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

未發放工作服導致員工慘死機台 紡織廠負責人遭判6個月

2019-10-21 13:50

「世界台灣皇帝」恐嚇殺蔡英文 檢方命5萬元交保

2019-10-21 22:32

台南死亡車禍頻傳！警籲勿疲勞駕駛 行人過馬路小心

2019-10-21 15:01

掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

鶯歌大火3死／鳳鳴國小校長心繫學生 剛獲領導卓越獎

2019-10-21 14:26

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

大陸女誘使玩視訊網愛 側錄裸照寄到被害者公司恐嚇

2019-10-21 13:15

外送員車禍又一起 花蓮Uber Eats騎士擦撞2人受傷

2019-10-21 15:41

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top