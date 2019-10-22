要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



湯姓男子到宜蘭羅東一家養生館消費，告知林姓女老闆「要做黑的」，要求安排「漂亮一點的小姐」服務，林女引領他到2樓，安排和她合夥的田姓女老闆幫她「按摩」。湯問田女「有沒有全套或半套？」，談妥後，田女收取1500元幫湯打手槍；但不到廿分鐘、湯剛射精，警察就持搜索票上門。宜蘭地院依圖利媒介猥褻罪判林女4月徒刑，得易科罰金；她上訴，高等法院駁回。

林姓女老闆不否認和36歲的田女合夥經營養生館，並在店內從事按摩，去年4月25日湯姓男客的確提出「要做黑的」的要求，但她有表明「是做純的」，因湯未表示反對，才會安排田女按摩。

林女說，和田女合夥前就已經說好「只單純按摩」，相信田女不可能幫客人打手槍。她說，去年3月1日才頂下養生館，警方查扣到的5包保險套應該是前手所留，不是她們提供的。

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但湯姓男客則表示，確實談到半套性交易，他一進店裡就吩咐要「漂亮一點的小姐」，田女在幫他按摩時也有說明「第一次見面沒有在做全套的」，只能做半套，按摩費1000元，手淫費用500元，共計1500元。湯說，一開始還很疑惑都說要「做黑的」了，怎麼小姐只有按摩，本來還想直接結帳，是他主動開口問，對方才介紹服務項目。湯埋怨，才剛射精，警察就衝進來。

律師則辯護，員警在搜索時，曾以「美女」、「我們乾脆看妳嘴巴有沒有」等言語騷擾田姓女老闆，搜索扣押程序有重大瑕疵；不過高院認「美女」只是口頭稱呼，後者則是指「查看田女嘴部有無精液反應」之意，難認搜索扣押程序違法或不當。