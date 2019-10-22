「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



黃照岡(右)16歲時稱曾幫前總統陳水扁算塔羅牌。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 替前總統陳水扁算塔羅牌而聲名大噪、曾遭判刑入獄的黃照岡（黃琪），冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層標準房，台灣高等法院考量他與被害人和解及賠償，被害人也已原諒，依7個詐欺罪合併判1年8月徒刑，得易科罰金60萬元定讞；他昨日提早赴台北地檢署執行科報到，扣除遭羈押天數折抵刑期，繳清46萬7千元罰金。

高中肄業的黃照岡(26歲)，2008年時冒充塔羅牌老師，幫前總統陳水扁算命。2011年他冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑定讞。

2016年7月14日起，黃照岡假冒國泰集團成員蔡鎮宇千金蔡佳玲(Fendi Tsai)名義，打電話到晶華酒店、台北喜來登大飯店訂房，並要求給予優惠，與鍾姓友人省下升等房費與餐飲服務費數萬元。

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8月26日下午2點，他使用通訊軟體WhatsApp，如法炮製以 Fendi Tsai 名義與喜來登貴賓服務處員工聯絡訂房，因員工已發現黃照岡伎倆，才未得逞，刑事局也著手偵辦。黃落網時稱，不論是晶華或喜來登，扣除成本之後，根本沒損害財產，「何來成立詐欺罪？」。

台北地院依7個詐欺及詐欺未遂罪判他1年10月徒刑，另有1年得科罰金之刑。上訴後，二審審理時黃琪雖否認犯罪，犯後態度不佳，但考量他已和被害人和解、賠償，被害人也願意原諒，今年7月31日依7個詐欺罪，合併判1年8月徒刑，可易科罰金60萬元定讞。

今年5月二審開庭前，律師郭上維開庭前發現他「叫不醒」，請法警呼叫119。法官請救護員當庭施予疼痛刺激測試，黃才「嗯」了一聲，送醫後一切正常。