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氣陳同佳無法投案 馬英九講到哽咽：我也有女兒...

慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

縱火燒車行燒毀19輛汽機車 並延燒民宅及大樓判重刑

2019-10-22 11:39聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

唐男向莊男借款遭拒，恐嚇稱「你是車行不打算要開了嗎？」，去年到莊經營的名豐車行潑汽油縱火，燒毀10輛汽車、9輛機車，大火並延燒4民宅、1倉庫，及「美麗台大樓」的2至7樓，一審依公共危險罪將他判刑4年2月，他不服上訴，台中高分院認一審判太輕，改判5年6月。可上訴三審。

判決書指出，唐男（化名）因向莊男借款遭拒，又因委託莊男代為出售商品發生糾紛，心生不滿。去年7月21日凌晨以LINE傳「你是車行不打算要開了嗎？」」「我今天跟你說的話，你如果再敢亂說，不要

逼我做神經病會做的事」、「敢跟你明刀明槍，我管你去死」，致莊心生畏懼。

因莊迄未回覆，唐欲至中市南區台中路，由莊向林男承租經營的「名豐車行」放火報復，同月26日凌晨，唐駕車到加油站內，以空礦泉水塑膠桶盛裝，向加油站員工以160元購買95無鉛汽油。

同日凌晨，唐男將所購得的汽油潑灑於「名豐車行」店門前停放的車輛後縱火，致該車行及車行內、外停放的8輛汽車、9輛機車均燒毀，大火延燒至台中路的4間民宅，燒毀1間倉庫、及2輛汽車。

火勢並波及「美麗台大樓」集合式住宅，致2至7樓及10樓塑質遮雨棚輕微熱融變形、窗戶破裂及住家內部燻黑，該大樓住戶暨保全林男、及黃姓住戶嗆傷。一審依公共危險罪將唐男判刑4年2月、恐嚇罪判處

拘役85日。經檢察官及唐男提起上訴。

二審合議庭查出，唐男僅能與損害較輕的被害人達成調解，並賠償完畢；無法與多數受損嚴重之告訴人或被害人達成調解並為賠償，合議庭認檢察官上訴為有理由，認為一審判刑太輕，改判5年6月。

唐男向莊男借款遭拒，恐嚇稱「你是車行不打算要開了嗎？」，去年到莊經營的名豐車行潑...
唐男向莊男借款遭拒，恐嚇稱「你是車行不打算要開了嗎？」，去年到莊經營的名豐車行潑汽油縱火，燒毀10輛汽車、9輛機車，大火並延燒民宅、倉庫、大樓，二審依公共危險罪將他判刑5年6月。圖／本報資料照
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加油站台大恐嚇
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