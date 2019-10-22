拋摔4月大嬰兒致腦傷 保母判刑1年8月定讞
2019-10-22 11:30中央社 台北22日電
朱姓女子受託照顧嬰兒，因情緒失控多次將嬰兒拋摔在床，導致嬰兒腦部等多處受傷。二審依傷害罪判處朱女1年8月徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。
判決書指出，朱國瑛領有保母執照，從民國107年3月起，以每月新台幣1萬5000元代價，受託照顧被害嬰兒。
107年5月間，朱女因照顧嬰兒情緒失控，連續多次用力將當時4月大的嬰兒拋摔至床上，導致嬰兒受有受虐性腦傷、抽筋、左眼底視網膜出血、癲癇等傷害，朱女直到發現嬰兒呼吸微弱才送醫治療。
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一審桃園地方法院審理時，嬰兒家屬主張嬰兒肢體不協調、發展遲緩、要長期追蹤眼睛。承審法官參酌醫院意見後認為，嬰兒傷勢不輕，但現況不符重傷害，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪論處。
一審審酌，朱女身為專業保母，本應悉心呵護照料嬰兒，卻因情緒失控拋摔嬰兒，導致嬰兒腦部受創，造成嬰兒家人日後照顧的沈重身心負擔，考量朱女坦承犯行，但未與嬰兒家屬和解，判刑1年8月。
朱女上訴二審，辯稱並非無和解之意，而是無力負擔賠償金，請求宣告緩刑。二審台灣高等法院認為，一審已斟酌一切情狀，量刑並無過苛，朱女二審終結前仍未與家屬達成和解、未獲原諒，不宜宣告緩刑，仍判處有期徒刑1年8月。
案經上訴，最高法院認為，二審判決並無違法，日前駁回朱女上訴，全案定讞。
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