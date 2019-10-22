潤寅詐貸案 檢方再聲押禁見2人獲准

2019-10-22 11:02 中央社 台北22日電



台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，昨天傳喚涉嫌配合潤寅詐貸的業者李姓男子、王姓男子，並提訊在押的潤寅林姓女秘書。檢察官詢問後，聲押李男、王男獲准。林女還押看守所。

檢調獲報，老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸。楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝，楊文虎女兒楊宇晨9月間被檢方聲押獲准。

北檢日前指揮調查局兵分18路搜索，約談11人。檢察官詢問後，諭令3人交保，另聲押8人，其中7人遭法院裁定羈押禁見。李男部分被法院駁回。

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檢調過濾扣案卷證，上週再度發動搜索、約談行動，傳喚一家涉嫌配合詐貸廠商的黃姓副總經理、王姓課長、蕭姓水果行業者等人到案，訊後聲押3人獲准。

檢察官昨天提訊林女及再度約談李男及另一名涉案的王姓男子到案，訊後以李、王涉嫌詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。