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砍人還逼神明桌前下跪 上訴後改口爛醉自白不可信

2019-10-22 09:05聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

古姓男子住進黃姓女友家，因水電費暴增，黃家人抱怨，古認為是女友的叔叔碎嘴，喝完酒後拿刀闖入叔叔的寢室，朝對方頭、頸揮砍數刀。叔叔的王姓女友想打119，古轉頭要砍她，叔叔說「這不關她的事」阻擋，頭又被畫傷。古命女友的叔叔和王女跪在神明桌前懺悔，直到女友的胞兄見狀，奪下菜刀救人。台北地院依殺人未遂、強制罪判古6年4月徒刑，古就殺人未遂部分上訴，辯稱是酒醉下在警局做筆錄，所以自白錯誤。

黃姓叔叔的左臉、左掌和雙手臂有多處刀傷，遭砍後大量流血且意識不清，送醫後倖免於難。

去年4、5月間，叔叔向黃母抱怨水電開銷高漲，黃母要求女兒和古搬出，兩人另行租屋，古(45歲)認為這都是叔叔告狀，去年8月18日行凶。古雖承認酒後拿菜刀砍傷人，但辯稱他是要把磨利的菜刀拿給女友母親，因撞到叔叔的牆門，遭他毆打，刀子掉落地面，可能是搶刀的過程中畫傷對方。

古說，回過神看到叔叔坐在床上用手遮傷口，他對在神明桌前發生了什麼事，一點印象都沒有。律師辯護稱古當時酒醉，走路不平穩，碰撞到叔叔的房門、發出聲響，遭叔叔拿物品砸頭，古為了保護自己、又酒醉，這是過失傷害，沒有殺人故意。

古在警詢時表示會搬出原住處，原因出在黃女叔叔，加上黃女叔叔沒盡到答應過世的大哥照顧妻女的承諾，因此懷恨在心。古說「我持刀攻擊他的頸部；是！我就是要讓他死」、「我早就已經想好要攻擊哪裡，所以我直接進去就砍了」、「幹！沒死的話，我做鬼都不瞑目！」

北院認為古只因居住問題就拿磨好的刀攻擊人的要害，在被害人命懸一線之際，還叫人跪在神明桌前，嚴重侵害被害人就醫的權利，至今仍狡賴是「為搶刀保護自己」而不慎誤傷，依殺人未遂罪判6年徒刑、強制未遂罪處刑7月，應執行6年4月。

高院昨天開庭時，古表示自己在松山分局中崙派出所做的筆錄是錯的，因為他當時喝了很多酒，根本不記得在警局說了什麼。律師表示，古事發後酒測，酒精濃度為每公升0.89毫克，「怎麼會是清醒的！」聲請傳證人證明古是酒醉狀態下接受警詢。

法官確認古姓被告是否只針對殺人未遂罪上訴？古思忖後表示要撤回強制罪部分的書狀；準備程序終結，法官諭知12月3日上午審理。

古姓男子酒後砍殺女友的叔叔數刀，還逼對方在神明桌前下跪、不准他求援，台北地院依殺...
古姓男子酒後砍殺女友的叔叔數刀，還逼對方在神明桌前下跪、不准他求援，台北地院依殺人未遂、強制罪判他6年4月徒刑。古就殺人未遂罪部分上訴，堅稱警詢時爛醉，自白不可信。記者王宏舜／攝影
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