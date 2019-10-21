兜圈真的很難唱嗎？ 高市警挑戰還改編歌詞唱出宣導

2019-10-21 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



網路近來掀起挑戰歌手林宥嘉歌曲《兜圈》風潮，高雄警方也不落人後，鳳山警分局五甲所員警結合詐騙防治宣導，不僅改編歌詞還拿著吉他自彈自唱，富有磁性聲線讓人印象深刻。

鳳山警分局五甲派出所員警班業濬、簡子軒為宣導「反詐騙」發揮創意，利用吉他自彈自唱的方式，將歌手林宥嘉的歌曲「兜圈」改編成反詐騙宣導歌曲，經上傳網路後，數天內便吸引上萬人次點閱。

別出心裁的是，歌詞中結合反詐騙宣導，提到「都已經宣導多遍還是會被騙，有幾種詐騙方式總是很常見，買點數、猜猜我是誰等詐騙慣用手法，讓民眾聽聞後更加印象深刻。

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