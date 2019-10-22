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被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19聯合報 記者王宏舜／台北報導

立委黃國昌質疑，法官被書面警告還由司法院送出國進修，司法院「輕輕放下」怎談法官自...
立委黃國昌質疑，法官被書面警告還由司法院送出國進修，司法院「輕輕放下」怎談法官自律。 圖／取自臉書
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台北地院法官陳諾樺「漏看」卷宗卻斥檢方「擅自補附逮捕書」，批評二審「無視下級審法官尊嚴」，事後發現是烏龍而致歉，北院自律委員會決議由院長給陳書面警告。立委黃國昌昨天質疑，陳女被書面警告還由司法院送出國進修，司法院「輕輕放下」怎談法官自律？司法院秘書長林輝煌表示，尊重北院決定，司法院備查。

據指出，陳諾樺今年一月提出至日本東京大學進修申請，法官學院送進修審查委員會二月中審查通過，司法院三月中旬核定，烏龍案發生在四月十六日。北院院長對陳女書面警告，但處分不足以剝奪她依法官進修考察辦法所取得的進修資格，九月時仍依計畫出國進修一年。

司法院官員表示，陳諾樺因「過於衝動」而掀波瀾，事後已道歉，檢方及高院法官也不再追究，她的確有疏失，不過法界普遍評價她是正派法官，相信北院自律委員會的決定是綜合評價。

法界人士表示，「法官自律」不是任何過錯都要無限上綱到砍掉法官，淘汰不適任法官應從各個面向觀察，否則有熱忱的人都被「淘汰」或乾脆請辭，對提振司法並無助益。

此外，台北地檢署日前偵辦潤寅詐貸案，檢方聲押禁見潤寅三巨頭張力方等人獲准，但律師團在北院召開羈押庭前閱卷，把影印的偵查卷拿到附近影印店影印，有串、滅證之虞。黃國昌質疑當初為保障被羈押人的人權而允許閱卷，發生這種狀況令人難過、憤怒，更匪夷所思的是竟有北院閱卷室人員指導「你們就拿去大學附近的影印店印比較快」。

黃國昌說，陳諾樺漏看羈押庭的卷宗卻公然侮辱檢察官，「事後道歉」就免送懲戒，依此標準，印卷的律師是否只要「表示悔意」就不用送偵辦、懲戒？這樣的標準，外界難以接受。

司法院黃國昌
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