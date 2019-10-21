婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



周伯勳。本報資料照片 分享 facebook SBL台啤隊明星前鋒周伯勳曾唱完歌後和女大生發生性關係，事後被指控乘機性交，檢方認定雙方「你情我願」處分不起訴；而周伯勳先前已和交往多年的女友訂婚，預計去年5月結婚，也因此事簽訂協議書解除婚約，約定周應給付未婚妻320萬元，但周僅付25萬元就未再付款，未婚妻提民事訴訟要求周履行協議討剩餘的295萬元，台北地方法院今天開庭，雙方均委任律師出庭，周伯勳律師認為，總金額應該扣除喜餅、聘金、金飾和已給付的25萬元。

法院今天開庭，雙方均提出對話紀錄佐證；周伯勳律師庭上主張，除了先前已經給付的25萬元外，應扣除喜餅20萬元、聘金36萬6000元和金飾8萬元，總金額應扣除抵銷89萬6000元，另建請法官傳當事人訊問；周願意和未婚妻再細談金額，希望能達成和解。

未婚妻律師則指出，當初未婚妻有意將受贈的金飾返還給周伯勳，但周伯勳表示贈與部分不須歸還，要未婚妻自行變價處理，這些都是雙方簽協議書之前的事情，而協議書第二項也是記明這點；另外，未婚妻和解意願不高，因為此事已拖延許久，要和解早就應該和解，未來也要先有和解方案才有辦法談。法官諭知11月18日再開庭。

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