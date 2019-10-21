親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

雲林警認出烏魚子慣竊 破獲假買賣真竊盜案

2019-10-21 20:57中央社 雲林縣21日電

雲林顏姓男子以假買賣真竊盜手法，偷遍全台農漁產品，被害者貼文提醒，剛好被雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文認出是4年前曾逮捕過的竊賊，報請雲林地檢署偵辦，一舉破獲。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，顏男（44歲）今年8、9月間，向雲林縣農漁產品業者佯裝要購買，當業者拿出農漁產品後，他再要求業者拿其他貨品參考，並趁機竊取現場農漁產品，以「假買賣、真竊盜」方式，竊取雲林縣數家商行烏魚子、乾魷魚、蒜頭等物。

顏男食髓知味後，一邊環島一邊行竊，被害者們也紛紛上網貼文提醒同業切勿上當，顏男從媒體報導中發現自家轎車暴露行蹤，還改買權利車代步，增加警察查緝困難度，並以低價向海產店等業者販售贓物。

李志文從被害者貼文中發現，顏男身形長相與4年前在雲林縣犯下烏魚子竊盜案的嫌犯相似，報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

檢察官18日掌握顏男行蹤後，指揮專案小組在雲林縣某家汽車旅館內將他拘提到案，檢方經訊問後認為他有逃亡、勾串證人及反覆竊盜之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方進一步追查，顏男日前也在宜蘭縣以相同手法竊取龍蝦、香菇，呼籲被害者勇於指證。

竊盜檢察官環島
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48

養老鼠咬布袋 前超商店長偷不成竟強盜店內現金

2019-10-21 16:14

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

司機酒後開車撞志工路人釀3死 檢方建請從重量刑

2019-10-21 14:57

未發放工作服導致員工慘死機台 紡織廠負責人遭判6個月

2019-10-21 13:50

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪

2019-10-21 11:37

檢仔聊齋：失靈的行政，癱瘓的檢察業務

2019-10-21 10:37

女子辱罵派出所長沒有LP 被判拘役30天

2019-10-21 10:15

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

台中大樓傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

一直向警討鑰匙 通緝犯藏解銬工具被拆穿

2019-10-21 12:55

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05

一隻狗讓海巡署偵破私菸案 查扣菸草可製142萬支香菸

2019-10-21 14:26

夜市違停成竹北日常？違規民眾對開單警咆哮 下場更慘

2019-10-21 12:35

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

桃園封城除暴行動收網 查獲槍彈破販毒逮黑幫249人

2019-10-21 12:58

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

掏腰包拿千元鈔給貧困童買衣 校長曾俊凱視鳳鳴學童為親生

2019-10-21 15:18

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top