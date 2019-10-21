騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄黃姓男子3年前騎機車在阿蓮區台19甲線與汽車對撞，事後提告對方過失傷害罪，但檢方懷疑是假車禍，反依誣告、詐欺等罪將他起訴。橋頭地院審理發現，黃受到股骨骨折、四肢多處擦挫傷等重傷，不認為他會在無法確認可獲高額賠償情況下，用恐讓自己傷勢嚴重方式製造假車禍，判無罪，全案可上訴。

起訴指出，黃姓男子2016年5月29日晚間8點多，騎機車沿高雄阿蓮區台19甲線往南，疑想藉該路段沒監視器，基於製造假車禍詐財意圖，突然跨越雙黃線，與張姓男子駕駛的轎車當場對撞。

檢方指控，黃姓男子事後4度向產險公司請領強制汽車責任險保險金，獲理賠54萬元，也向張姓男子索討5萬元賠償但遭拒，竟提告過失傷害罪，明知張沒過失還誣指「張XX的車子就衝出來，我來不及，就盡量煞車避免撞到」，認定黃涉犯誣告、詐欺取財罪嫌。

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黃姓男子則喊冤稱，因為車禍後對方都不出面調解，才提告過失傷害，至於強制險，也是聽別人於是申請；黃的委任律師也指，黃因精神狀況不佳而肇事，如果要製造假車禍，不需要造成如此嚴重傷勢。

合議庭勘驗張姓男子的行車記錄器後，認為是黃騎車違規跨越雙黃線、行駛到對向車道釀事故，車禍發生前，黃騎車的速度沒有明顯減訴，還是正面朝張的車，直到碰撞前1秒才往右偏，因此有左側遠端股骨骨折、雙側上下肢多處挫擦傷等傷勢。