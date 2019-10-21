親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

赴日討論奧運棒球賽是 辜仲諒5億保證金暫解境管

你畢業的科系還在嗎？ 全台大學明年107系組停招裁撤

騎車撞汽車遭控假車禍 見他傷勢法官判無罪

2019-10-21 19:48聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄黃姓男子3年前騎機車在阿蓮區台19甲線與汽車對撞，事後提告對方過失傷害罪，但檢方懷疑是假車禍，反依誣告、詐欺等罪將他起訴。橋頭地院審理發現，黃受到股骨骨折、四肢多處擦挫傷等重傷，不認為他會在無法確認可獲高額賠償情況下，用恐讓自己傷勢嚴重方式製造假車禍，判無罪，全案可上訴。

起訴指出，黃姓男子2016年5月29日晚間8點多，騎機車沿高雄阿蓮區台19甲線往南，疑想藉該路段沒監視器，基於製造假車禍詐財意圖，突然跨越雙黃線，與張姓男子駕駛的轎車當場對撞。

檢方指控，黃姓男子事後4度向產險公司請領強制汽車責任險保險金，獲理賠54萬元，也向張姓男子索討5萬元賠償但遭拒，竟提告過失傷害罪，明知張沒過失還誣指「張XX的車子就衝出來，我來不及，就盡量煞車避免撞到」，認定黃涉犯誣告、詐欺取財罪嫌。

黃姓男子則喊冤稱，因為車禍後對方都不出面調解，才提告過失傷害，至於強制險，也是聽別人於是申請；黃的委任律師也指，黃因精神狀況不佳而肇事，如果要製造假車禍，不需要造成如此嚴重傷勢。

合議庭勘驗張姓男子的行車記錄器後，認為是黃騎車違規跨越雙黃線、行駛到對向車道釀事故，車禍發生前，黃騎車的速度沒有明顯減訴，還是正面朝張的車，直到碰撞前1秒才往右偏，因此有左側遠端股骨骨折、雙側上下肢多處挫擦傷等傷勢。

合議庭指出，黃應該知道騎車若沒減速與來車的車頭對撞，會導致自身重傷，且肇事當下他沒挪動現場，警方能明顯判斷是他的過失，也會讓他之後難以求償，加上黃沒額外加保其他意外險；以一般人心態，在無法確定將來可獲高額賠償情況下，是否會以這種恐讓自己重傷的方式製造假車禍？合議庭認為難證明他故意製造假車禍，判無罪。

高雄黃姓男子涉跨越雙黃線與汽車對撞，檢方懷疑他製造假車禍來詐領賠償，依法起訴，但...
高雄黃姓男子涉跨越雙黃線與汽車對撞，檢方懷疑他製造假車禍來詐領賠償，依法起訴，但橋頭地院認為他也身受重傷，難認定有假車禍易圖，判無罪。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
分享

車禍傷害罪詐欺
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

養老鼠咬布袋 前超商店長偷不成竟強盜店內現金

2019-10-21 16:14

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18

司機酒後開車撞志工路人釀3死 檢方建請從重量刑

2019-10-21 14:57

未發放工作服導致員工慘死機台 紡織廠負責人遭判6個月

2019-10-21 13:50

高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性

2019-10-21 12:57

赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元

2019-10-21 11:38

法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪

2019-10-21 11:37

檢仔聊齋：失靈的行政，癱瘓的檢察業務

2019-10-21 10:37

女子辱罵派出所長沒有LP 被判拘役30天

2019-10-21 10:15

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

軍方證實火箭彈炸死老翁 家屬怒：為何爆裂物垂手可得

2019-10-21 11:18

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

鶯歌透天厝暗夜火3死1傷 鳳鳴國小校長夫妻及外甥罹難

2019-10-21 07:45

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

人緣好受邀參加學生婚禮 鳳鳴國小校長命喪火窟

2019-10-21 09:20

台西客運停車場清晨大火 5輛報廢車付之一炬

2019-10-21 07:29

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

自勉生命辦教育受傷還坐輪椅到校 鳳鳴校長遭惡火奪命

2019-10-21 10:05

8道水泥牆難擋魔音穿腦 音樂師擾鄰判賠

2019-10-21 00:25

鳳鳴國小校長宅3死火警 消防局：頂樓加蓋是排煙最大阻礙

2019-10-21 11:21

竊嫌男扮女裝涉嫌侵入苗栗校園 1校受害損失2千多元

2019-10-21 12:32

鶯歌惡火奪3命 校長妻教音樂29年屢奪合唱團佳績

2019-10-21 09:28

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

鳳鳴國小校長命喪火窟 侯友宜：全力協助治喪

2019-10-21 08:24

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

囂張！逛夜市違停 不滿被開單疑似影射員警「小狗」

2019-10-21 11:18

家中未裝設住警器 鳳鳴國小校長錯失黃金逃生時間

2019-10-21 12:30

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

不知撿回的是未爆彈 老翁猛鋸被炸死

2019-10-21 00:35

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

台中大樓傳女子墜樓 意識模糊送醫急救

2019-10-21 13:28

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

帶法國鬥牛犬找主人 警員用腳鐐當狗鍊防牠趴趴走

2019-10-21 09:39

一直向警討鑰匙 通緝犯藏解銬工具被拆穿

2019-10-21 12:55

鶯歌校長宅3死1傷火警 起火點疑在1樓客廳

2019-10-21 10:13

校長葬身火窟 鳳鳴國小師生默哀流淚

2019-10-21 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top