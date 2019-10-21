物流司機無照酒駕撞死3人 檢方起訴盼從重量刑

2019-10-21 17:12 中央社 桃園21日電



桃園市小貨車司機朱汶珽8月24日清晨駕車行經桃園市蘆竹區時，因喝了含酒精的保利達飲料釀生車禍，造成3死4傷慘劇，桃園地檢署今天偵結，對朱汶珽提起公訴並建請從重量刑。

檢察官表示，26歲小貨車駕駛朱汶珽為物流送貨司機，但無照駕駛，8月24日凌晨，朱汶珽在桃園市蘆竹區送貨後，駕駛營業小貨車搭載女友要返回龍潭區，途中並在車內飲用含有酒精成分的保力達加維大力飲料。

檢察官說，朱汶珽在清晨6時40分行經蘆竹區大竹路巷道時，以時速約70公里直行過彎，因失控打滑跨越分向限制線再向車道外側偏離，不但撞擊停放路邊的4輛自用小客車，也殃及多名打掃中的環保志工及路人。

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檢察官指出，其中的謝姓、黃姓2名環保志工及運動中的葉姓保全人員，3人在送醫後傷重不治死亡，另外林姓及李姓環保志工則受到輕傷，而朱汶珽及女友也受傷送醫，警方在酒測後發現，朱汶珽的酒測值達到0.64毫克已經超標。

檢察官表示，朱汶珽在飲酒後，漠視其他用路人安全仍駕車上路，導致3人死亡的悲劇，涉犯刑法之服用酒類不能安全駕駛動力交通工具而駕車致人於死罪，係3年以上10年以下有期徒刑之重罪，檢察官也建請從重量刑以示懲儆。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康