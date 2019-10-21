日月潭文武廟遭竊 男子撈光舒淇許願池錢幣
2019-10-21 16:54中央社 南投縣21日電
陳姓男子日前凌晨與一名女子潛入日月潭文武廟「舒淇許願池」偷竊錢幣，廟方打掃發現遭竊，警方獲報查獲陳男移送法辦，同時掌握共犯女子身分，但女子居無定所，正追查下落。
別稱「舒淇許願池」的日月潭文武廟許願池，日前凌晨遭一名19歲陳姓男子夥同一名女子竊走池內錢幣，廟方18日清理許願池時，發現錢幣幾乎被「掃光」，調閱監視器發現竊賊後向警方報案，警方循線先逮到陳男並依竊盜罪嫌移送法辦，另追查共犯女子下落。
南投縣警察局集集分局今天表示，日月潭派出所18日上午10時多接獲報案指稱，文武廟許願池內有錢幣遭竊，調閱監視器發現可疑車輛，透過車牌追查車主，18日中午12時在南投市查獲犯嫌及贓物，全案依法偵辦。
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陳男向警方供稱，知道日月潭文武廟戶外許願池有許多信眾投擲的錢幣，因此14日凌晨與一名女性友人騎機車到文武廟，趁四下無人時撈光錢幣，得手約新台幣6000元，警方找上門時，花到只剩2000多元。
日月潭文武廟背山面湖，風景秀麗，是附近居民信仰中心，也是許多遊客參觀景點，香火鼎盛，而熱門的許願池旁聚寶盆則是由藝人舒淇捐款打造，盆身還刻有「舒淇林立慧敬獻」；雖然廟方事後不打算追究，但竊盜罪屬非告訴乃論，全案仍移送檢方偵辦。
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