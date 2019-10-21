前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



跆拳道前女國手徐詩彥違法吸金案，她的合作對象林姓男子一審被法院判刑8年6月。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook 跆拳道前女國手徐詩彥違法吸金，高院更一審依銀行法判刑9年6月。她的合作對象林姓男子也被起訴，林男在法院審理時辯稱，僅是單純投資人。法官認為，林提供銀行帳戶供不特定人匯款，並開立超過億元支票供徐女交付投資人，難認全然不知情，判刑8年6月。全案可上訴。

基隆地院判決指出，徐詩彥以開設補習班為業，林男為徐女補習班學生的家長。徐女2014年3月起向學生家長、友人佯稱，與友人共同經營水產進口貨櫃生意，或稱投資外幣買賣等理由，邀對方投資或借款，投次可每月獲利5~15%，借款每月利息5~15 %，等同年息60~180%。

2014年12月間徐女因投資額逐漸增加，邀林男參與投資借款人匯款、支付利息事宜。林基於共同非法經營收受存款業務犯意聯絡，除交給徐女160萬元作為投資營運資金，並提供活存帳戶供其他投資人匯款之用，累計至2017年4月共計吸金19億1000多萬元。

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多名投資人得知並無水產貨櫃進口、外幣買賣等投資生意，控告徐女和林男。徐女在一、二審被重判12年6月，高院更一審今年5月28日改判9年6月。林男原獲檢方偵結不起訴，告訴人不服聲請再議，高檢署發回續行偵查，檢方偵結認應提起公訴。

法院審理時，林男稱交付徐女160萬元投資水產貨櫃生意，利息為10%，僅是單純投資及借票給徐女使用。後來加碼投資共千餘萬元，自己也是被害人。

法官認為，林男稱先後共投資千餘萬元，但他開立而未兌現的支票金額高達2億8000萬元，損益及風險承擔不合比例，與常理相違。另有周姓投資人證稱，林曾跟她說白鯧有問題，他會處理；他是徐女的老闆等語，倘林僅是投資人，何須以老闆身分自居並掌控調度資金？

法官查出，林男與徐女合作模式為由徐女假借水產貨櫃進口投資名義，招攬多數不特定人參與投資或出借款項。投資人依徐指示將款項匯入徐、徐的女兒及林男帳戶後，徐會將部分款項匯給林，林也會將部分款項匯回徐的女兒帳戶，扣除支付投資人支票面額及現金，即為兩人共同不法利得，判林有罪。