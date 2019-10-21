假檢警詐騙逾千萬 警逮32嫌送辦

2019-10-21 16:07 中央社 台北21日電



以謝姓男子為首的跨境電信詐欺集團，以假檢警手法詐騙被害人，並利用捷運站置物櫃製造斷點，至少19人受害、遭詐新台幣1500萬元，刑事局逮32嫌送辦。

刑事局今天下午舉行「偵破代號『VISA』假檢警電信詐欺犯罪集團」破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，警方日前獲報、偵查，發現30多歲謝姓男子自今年3月起籌組代號「VISA」的假檢警電信詐欺犯罪集團。

根據調查了解，此集團詐欺手法是由境外詐騙機房佯裝警察、地檢署或法院等公務機關人員，以撥打電話向被害人誆稱其涉及重大刑案，為清查資金以證明清白，需交付其名下金融帳戶款項、存摺或金融卡進行監管。

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隨後再由謝男所屬車手集團到被害人家中面交詐取贓款；或是詐取其存摺、金融卡，再到ATM將款項提領一空；之後依指示透過蔡姓男子的報關行作為掩飾，透過兩岸地下匯兌管道將詐騙款項洗錢至對岸。

值得注意的是，此假檢警電信詐欺犯罪集團為躲避警方追查，竟利用雙北市的捷運站置物櫃製造斷點，將被害人的金融卡置放於內，每天要提款時再前往拿取，隨後再將提領後的贓款存放到置物櫃，但仍被警方破獲。

警方見時機成熟，自6月14日至10月7日陸續於雙北市查緝到包括謝男在內的32嫌，並起獲犯罪聯絡用行動電話、金融帳戶和現金等贓證物。

經初步清查被害人至少有19人，財損金額達新台幣1500萬元，其中基隆一名7旬老婦遭騙取4張金融卡、存款達700餘萬元，經警方事後協助追回500萬元；另專案小組積極偵辦、查緝，也及時攔阻5名被害人受騙，攔阻金額約900萬元。