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「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

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調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

境外資金介入及假訊息影響選民投票決定，是本次選舉重中之重。為提升假訊息案件調查能量，調查局日前成立「假訊息防制中心」，抽調資通安全處電腦偵辦科、資安鑑識科及外勤機動站專業人員，針對特定網站內容蒐集資料。該中心今年8月間調查兩起假訊息案，查出均是陸籍媒體及社群所為。

明年總統及立委二合一選舉，調查局為偵處涉及賄選、散布假訊息等影響選舉公平案件，除提前規畫部署成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」。另為快速提升假訊息案件調查能量，積極偵辦因假訊息散布，嚴重妨害選舉公平性，於今年8月8日成立「假訊息防制中心」。

調查局表示，該中心今年8月調查兩起假訊息案，一則是臉書用戶轉傳總統蔡英文賣台證據影片，不實指控政府賣台給日本政府；另一起則是臉書發佈「蔡英文總統為中國共產黨培植在臺潛伏臥底人才」等不實訊息。

經溯源調查後，所謂賣台影片是由中國大陸中央人民廣播電台兼央廣旗下記者、節目主持人所製作；後者則源自於中國社群網站微博個人專頁，該名大陸人士對兩岸立場觀點偏頗，強調武力統一臺灣論述。

為維護國家主權、民主體制，防止惡意訊息擾亂社會秩序，在尊重言論自由之前提，積極查辦相關不實訊息。調查局說，曾於去年調查假冒民進黨主席「蔡英文」偽造變造函文及恐嚇七名立委，分別涉犯公職人員選舉罷免法第104條、刑法第305條案件等。

調查局指出，我國除面臨來自大陸駭客等外來威脅，目前假訊息也泛濫充斥於網路環境中，輕者影響社會安定，重者則影響選舉公平及國家安全，將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。

蔡英文民進黨
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