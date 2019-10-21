前立委女兒和韓籍丈夫遭控搞盜版影片網 片商跨海提告

2019-10-21 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



前立委梁牧養女兒梁連瑛，與韓籍丈夫趙善明，2015年被控架設影音平台「ishowfile」網站，會員以現金換點數，再兌換下載或線上觀看院線大片。士林地方法院日前依違反著作權法，判趙男1年10月徒刑，梁女則罪證不足獲判無罪。

士檢調查，網站上有66部盜版影片，會員多達有上千名，網站鼓勵會員花錢買點數，再用點數觀看或下載影片，也能拉人入會或上傳影片賺取點數，當時院線片有「露西」、「忍者龜—變種世代」等，侵權金額高達3億元，華納兄弟、迪士尼等8大片商，跨海提告侵權。

ishowfile 網站上顯示，會員可用電腦、手機、平板上看電影，網頁上寫上「用功學喔！不用五分鐘就可以搞定，這樣就不用排隊買票看電影嘍」等文字，和「下載排行TOP100」排行榜，影片分類有電影、戲劇、節目等，可免費註冊加入會員。

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合議庭認為，ishowfile 網站確有對外招收會員，且註冊會員時，並未設有資格限制或收費，且網站提供會員下載或線上觀看該網站的電磁紀錄。

趙在審理期間否認犯罪，他辯稱，只是依照韓文版的網站翻譯，是合法架設網站，沒有違反重置影片。梁則是否認參與經營網站。

合議庭指出，「ishowfile 網站」在2015年4月1日起，至同年5月14日警方搜索日止，對外招收會員，會員付費買點數後，就能下載看電影或者線上觀看影片，認定趙男以此獲利，且66部影片未經著作權人同意或授權。