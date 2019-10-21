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搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

送貨司機酒後開車撞死3環保志工 地檢署起訴請從重量刑

2019-10-21 14:57聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市26歲朱姓送貨司機今年8月24日酒後駕駛小貨車，送完貨後準備返回龍潭住處，以時速約70公里直行，在蘆竹區大竹路288巷過彎失控、打滑跨越分隔線外側偏離，當場撞擊當時清掃街道的環保志工葉男、謝女、黃女及行人林女、李女等5人重傷、撞毀路邊4輛自小客車，造成環保志工3人送醫不治，桃園地檢署今天下午表示，朱男酒後駕車撞死環保志工3人案，偵結朱男酒後仍開車上路，造成環保志工3人死亡，依酒駕肇事致人於死罪嫌提起公訴，檢察官並建請從重量刑，以示懲儆。

桃園地檢署指出，桃園市任職物流業的朱姓送貨司機，無照駕駛，今年年8月24日凌晨送貨到蘆竹區一家超商後，在車內喝酒後駕駛小貨車 ，搭載女友返回龍潭途中，至清晨6時40分，沿蘆竹區大竹路288巷、以時速約70公里直行過彎，失控打滑跨越分隔線外側偏離，撞擊環保志工葉男、謝女及黃女3人，車子衝撞亦撞上路人林女、李女2人受傷，連撞停放路邊4輛自用小客車損毀，3名環保志工送醫不治，經警方檢測朱姓司機酒測值達0.64毫克超過0.25標準值。

桃園地檢署表示，朱姓司機喝酒後竟漠視其他用路人安全，照常開車上路，造成葉男、謝女、黃女3人死亡，檢察官偵結將朱姓司機依刑法185條之3第2項前段規定，涉及酒駕肇事致人於死罪嫌提起公訴，建請從重量刑，以示懲儆。

桃園市朱姓送貨司機（中）8月24日酒後駕駛小貨車撞死3名環保志工案，桃園地檢署偵...
桃園市朱姓送貨司機（中）8月24日酒後駕駛小貨車撞死3名環保志工案，桃園地檢署偵結依酒駕肇事過失致死罪嫌提起公訴，建請從重量刑。圖／本報資料照片
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檢察官酒駕
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