前立委女兒與夫涉架盜版影音網 一判刑一無罪

2019-10-21 14:10 中央社 台北21日電



前立委梁牧養女兒梁連瑛與趙姓丈夫被控設立非法影音網站「ishowfile」，提供院線片供下載，遭起訴。士院日前依違反著作權法判趙男1年10月，梁女部分罪證不足，獲判無罪。

士檢地檢署起訴指出，梁連瑛與韓籍丈夫趙善明涉嫌在民國102年成立非法影音網站「ishowfile」，除了讓付費會員下載電影外，也鼓勵以點數換現金方式，讓會員上傳盜版的高畫質影片，包括「美國隊長2」、「玩命關頭7」等當時院線大片。

迪士尼等8片商跨海提告，而檢警104年也搜索趙男在台北市士林區的住家，並查扣2台電腦主機、3台伺服器等，將梁、趙法辦。士檢於105年6月間偵結，依違反著作權法將兩人起訴，案件移審由士林地方法院審理。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

士院日前認定，趙善明圖謀私利，以經營「ishowfile 網站」之方式營利，使公眾得透過加入「網站成為會員，公開傳輸及重製未經授權的66部視聽著作，侵害著作財產權，且本案偵審期間均否認犯行，未取得片商諒解，判刑1年10月。

士院認定，本案依卷存證據，尚難認梁連瑛有參與經營「ishowfile 網站」的主觀犯意，且相關證據不足以認定梁女犯罪，因此判她無罪。全案可上訴。