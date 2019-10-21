高潞・以用打官司想保時力黨籍 律師：有劃時代重要性
前立委高潞・以用的助理被控利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，她被時代力量開除黨籍，為求保住黨籍、不分區立委資格，她8月到法院曾提確認黨員資格存在訴訟，因黨內救濟程序未完成被法院駁回；時代力量仲裁委員會隔月確定維持開除黨籍裁決，高潞・以用事後再向法院提確認黨員資格、立委資格存在訴訟，並聲請定暫時狀態假處分。
高潞・以用今天親自出庭，但她的委任律師林憲同因車程耽擱延誤10分鐘到庭，並撤回確認不分區立委資格的訴訟，僅維持確認黨員資格之訴；庭內，法官提出5個問題請求雙方表示意，時代力量委任律師表示，政黨法第17條即是對黨員除名機制的特別規定，並舉台南市議會前議員曾王雅雲被開除黨籍的最高法院判決為佐證，且依國民黨、民進黨等現行其他政黨，對於黨員紀律的規定，均是交由黨內專責單位審議裁決。
時代力量律師指出，黨員分屬於黨內自主事項，政黨有權責處理黨員事務，且當時立法院前院長王金平黨籍案，就在吵社員大會一年才開一次，因此黨員身分存在與否交由社員大會決定是不合理的，她認為政黨法上路後除排除人民團體法外，也應一併排除民法適用。另開除黨籍不會剝奪高潞的參政權，且特別權力關係是國家和人民之間的關係，而時代力量並非國家，因此不適用特別權力關係。
高潞委任律師則認為，政黨法應回歸憲法保障人民的參政權及參加政黨的保障，且80年代政府已經捨棄特別權力關係，軍人、學生、公務員的法律爭議都應回歸民法；同此法理，政黨法2017年才施行，更不容倒退，認為仍應適用民法規定。
他認為，時代力量要做成開除黨籍決議，也不得違背會議規定，開會委員不可以線上參加會議，取代親自開會，另批時代力量「完全悖逆今日世界法治潮流」，對方律師邏輯不清楚，並指本案有劃時代重要性。
雙方律師庭上針鋒相對，一度需要法官安撫情緒；另針對擔保金額，高潞主張應以時代力量黨員每年應繳黨費作為基準；時代力量則認為，擔保金額應和時代力量的損害一致，但讓高潞回復黨籍一事，因為立委選舉在即，此事關係到時代力量的黨譽，時代力量損害巨大且難以衡量，並指高潞主張不合理。
高潞也主張，時代力量紀律委員會拒絕讓她書面答辯，且有委員承認調查程序有瑕疵，應仍繼續調查證據，且仲裁委員會委員曾要求她請辭立委，並表示會以最高道德標準處分她。時代力量則抗辯，當初並沒有拒絕高潞答辯，詳細狀況會再和當事人確認後補陳。
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