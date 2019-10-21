赴美生子詐健保風波 李晶玉告贏2媒體獲賠50萬元
前主播李晶玉不滿被周刊王報導她赴美產子詐領健保費，提告要求周刊王和記者連帶賠償，二審判他們應連帶賠償30萬元，最高法院駁回上訴；另外，李晶玉也不滿華視只憑壹週刊、周刊王報導，就在「華視新聞網」網站刊登「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」報導，提損害賠償訴訟，最高法院判華視和記者賠償20萬元確定，李晶玉共獲賠50萬元。
李晶玉主張，周刊王2016年3月30日出刊的第103期，刊登李晶玉與兒子的照片，以「鎖定約談捲入貴婦A健保案」不實標題，撰寫內容包含「刑事局3月23日破獲貴婦赴美產子詐領健保費案……尚未約談的貴婦中，竟有…前主播李晶玉」、「至於前主播李晶玉，則是…均成了清查的重點」的不實報導。李晶玉認為這報導足使讀者認為她被列為犯罪嫌疑人，嚴重損害她的名譽，所以依侵權行為規定請求記者、王道旺台媒體連帶賠償慰撫金、登報道歉。
另外，李晶玉也認為，華視新聞網未經查證，只憑壹週刊、周刊王的報導，就以她的照片再搭配「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」的標題，撰寫「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』……向健保局詐領保險金，……主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象，近期將一一傳喚釐清是否涉案」、「目前刑事局……將進行第二波約談，……主播李晶玉等名女人，皆榜上有名」報導，嚴重損害她名譽。
二審認為，周刊王報導屬「事實陳述」，涉及真實與否的問題；刑事警察局掌握的可疑名單並無李晶玉，李晶玉也沒被列為下波約談對象，且她也沒有因在美國分娩而申請核退健保醫療費用，報導內容與事實不符；周刊王在無急迫性、查證也不困難的情況下，只憑月子中心網頁廣告推論李晶玉涉案，未盡合理查證義務。周刊未盡合理查證就撰寫、刊登報導，侵害李晶玉名譽，使她受精神上痛苦，今年7月9日判應連帶賠償30萬元慰撫金，並登報道歉。
另認為華視新聞網的報導屬「事實陳述」，涉及真實與否的問題，這則報導全文，與壹週刊以「貴婦詐健保洪曉蕾等女星列清查名單」為標題，所刊載的內容相同，是記者引述、轉載同日刊載的壹週刊報導，整理、摘要後發布，且高院認為報導內容與事實不符，因夏記者自陳是引述周刊王和壹週刊的報導，沒進一步查證內容是否屬實、李晶玉是否涉案，因此今年7月16日判華視和記者應連帶賠償20萬元，並在新聞網首頁刊登道歉啟事。
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