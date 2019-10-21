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法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪

2019-10-21 11:37聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，檢方聲押禁見包括潤寅三巨頭張力方、林奕如、莊淑芬等7人獲准，但北院召開羈押庭前，律師團閱卷後，卻把影印的偵查卷拿到附近的影印店影印，有串、滅證之虞。立委黃國昌今在司法及法制委員會詢問今年4月北院法官陳諾樺「漏察」卷宗，她卻在公開指檢方「擅自補附逮捕書」、高院「無視下級審的法官尊嚴」，事後司法院卻無懲處，還送她去日本進修，痛批「這叫法官自律喔？」，直說「看不下去」，違失的律師是否也不用懲戒？

黃國昌今先詢問律師攜出法庭去影印的情事，他指當初是為了保障被羈押人的人權而允許閱卷，如今發生這種狀況令人難過、憤怒。司法院秘書長林輝煌表示，本案由台北地檢署和台北地院處理。黃話鋒一轉，指北院法官陳諾樺行為離譜，事後道歉就免送懲戒，依此標準，印卷的律師也只要「表示悔意」就不用送偵辦、懲戒？

60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，遭歹徒強押上車，台北地檢署訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，但台北地院以檢警未依法進行逮補程序等理由，裁定飭回。北檢提抗告，高等法院撤銷原裁定，發回台北地院。北院換法官重新開庭，認定檢方程序無違失，改裁定收押禁見。

原強制處分庭法官陳諾樺在法官論壇砲轟，指「明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷證」，再指責「高院還要逕行採信檢察官毫無根據的說法，不相信一審法官的說法，以原審法官裁定內容與檢送抗告卷宗不符為由，恣意撤銷原審裁定，恕難接受」。但事後卻被發現是陳女自己漏看卷宗。

北院自律委員會建議院長給予陳諾樺書面警告。

黃國昌指出，陳諾樺自己是司法院人審委員、北院自律委員會委員，司法院卻說本案「尊重法官獨立審判」，但本案跟法官獨立審判有何關聯？陳諾樺出了事，卻沒送評鑑，納稅人還用稅金送她8月出國進修，真是「朝中有人」、「背後有人」在撐腰。

黃國昌說，自律委員們遇到這種事情高高舉起、輕輕放假，縱容到這種程度，這種案例談「法官自律」太丟臉，令人看不下去。黃說，如果告訴國人違法濫權的法官出了事不用移送評鑑，只要「表示悔意就好了」，那檢察官、律師都可以比照辦理，法界豈不向下沉淪，這一切不都從司法院肇始？

立法委員黃國昌提出中正大學調查民眾對政府當前司法改革成效報告，質疑台北地院法官陳...
立法委員黃國昌提出中正大學調查民眾對政府當前司法改革成效報告，質疑台北地院法官陳諾樺行徑離譜卻沒送評鑑，司法向下沉淪。記者王宏舜／攝影
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司法院黃國昌檢察官
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