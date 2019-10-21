法官烏龍指控沒懲處還拿納稅錢出國 黃國昌：司法沉淪
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，檢方聲押禁見包括潤寅三巨頭張力方、林奕如、莊淑芬等7人獲准，但北院召開羈押庭前，律師團閱卷後，卻把影印的偵查卷拿到附近的影印店影印，有串、滅證之虞。立委黃國昌今在司法及法制委員會詢問今年4月北院法官陳諾樺「漏察」卷宗，她卻在公開指檢方「擅自補附逮捕書」、高院「無視下級審的法官尊嚴」，事後司法院卻無懲處，還送她去日本進修，痛批「這叫法官自律喔？」，直說「看不下去」，違失的律師是否也不用懲戒？
黃國昌今先詢問律師攜出法庭去影印的情事，他指當初是為了保障被羈押人的人權而允許閱卷，如今發生這種狀況令人難過、憤怒。司法院秘書長林輝煌表示，本案由台北地檢署和台北地院處理。黃話鋒一轉，指北院法官陳諾樺行為離譜，事後道歉就免送懲戒，依此標準，印卷的律師也只要「表示悔意」就不用送偵辦、懲戒？
60歲知名日式料理餐廳答姓董娘，疑似幫喬4億債務糾紛喬不攏，遭歹徒強押上車，台北地檢署訊後主嫌徐春暉，以有串、滅證之虞，涉及擄人勒贖重罪聲押禁見，但台北地院以檢警未依法進行逮補程序等理由，裁定飭回。北檢提抗告，高等法院撤銷原裁定，發回台北地院。北院換法官重新開庭，認定檢方程序無違失，改裁定收押禁見。
原強制處分庭法官陳諾樺在法官論壇砲轟，指「明明就是檢察官於庭畢後擅自補附卷證」，再指責「高院還要逕行採信檢察官毫無根據的說法，不相信一審法官的說法，以原審法官裁定內容與檢送抗告卷宗不符為由，恣意撤銷原審裁定，恕難接受」。但事後卻被發現是陳女自己漏看卷宗。
北院自律委員會建議院長給予陳諾樺書面警告。
黃國昌指出，陳諾樺自己是司法院人審委員、北院自律委員會委員，司法院卻說本案「尊重法官獨立審判」，但本案跟法官獨立審判有何關聯？陳諾樺出了事，卻沒送評鑑，納稅人還用稅金送她8月出國進修，真是「朝中有人」、「背後有人」在撐腰。
黃國昌說，自律委員們遇到這種事情高高舉起、輕輕放假，縱容到這種程度，這種案例談「法官自律」太丟臉，令人看不下去。黃說，如果告訴國人違法濫權的法官出了事不用移送評鑑，只要「表示悔意就好了」，那檢察官、律師都可以比照辦理，法界豈不向下沉淪，這一切不都從司法院肇始？
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