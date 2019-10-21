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以「自殘」等恐嚇3度玷辱 獲緩刑仍罰240小時勞務

2019-10-21 06:57聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

男子「阿忠」以自殘、或「妳確定我沒有錄任何影片嗎？」、或恐嚇上傳私密影片，先後3度性侵害已分手的女友「小蘋」，犯後雙方調解成立，台中地院依強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，罰他240小時義務勞務。

判決書指出，「阿忠」與「小蘋」於2017年間，透過聊天軟體認識並進而交往，不久後「小蘋」因「阿忠」未經她同意翻閱手機，她即不願再與他來往。

同年3月16日，「阿忠」向「小蘋」表示欲自殘，她恐他發生意外，遂前往他的租屋處。她發現他並無自殘行為而欲離開，他強行將她推到床上，性侵害得逞。

同月31日晚間，他以電話聯絡她表示「妳確定我沒有錄任何影片嗎？」等語，暗示他持有與她的性交影片，她遂至租屋處，他向她表示如不與他發生性交行為，將散布私密影片（事實阿忠並未拍攝私密影片

），致使她心生畏懼，與他發生性行為。

同年10月22日深夜，「阿忠」以電話聯繫「小蘋」，告訴她若不在10分鐘內抵達摩鐵，將要把私密影片上傳至網路，被害人聞言畏懼，乃至摩鐵與他見面，又遭他性侵害。經被害人報警處理。

合議庭審酌，「阿忠」與「小蘋」交往，不知尊重她的意願，以恐嚇及違反她意願的方法，對她強制性交，惟念及他並無前科，犯後坦承犯行，並與被害人調解成立，被害人同意給予緩刑，因此宣告緩刑5

年。罰他240小時義務勞務。

男子「阿忠」以自殘、或「妳確定我沒有錄任何影片嗎？」，先後性侵害已分手的女友「小...
男子「阿忠」以自殘、或「妳確定我沒有錄任何影片嗎？」，先後性侵害已分手的女友「小蘋」，犯後雙方調解成立，台中地院依強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，罰他240小時義務勞務。圖／本報資料照
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性侵恐嚇摩鐵

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