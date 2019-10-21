屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵
2019-10-21 00:50
聯合報 記者林伯驊
／高雄即時報導
屏東曾姓男子遭控使用點對點分享軟體「BitComet」下載兒童色情影片，並同時上傳當作來源，分享供更多網友下載，被警方網路巡邏查獲送辦起訴；不過一、二審認為，曾下載的檔案名稱為「wk好歌＠中指.avi」，單純從檔名他根本無法得知含有兒少性交的色情內容，判無罪確定。
起訴指出，曾姓男子前年5月24日凌晨12點多，使用點對點網路分享傳輸軟體「BitComet（比特彗星）」，下載並同時上傳檔名為「wk好歌＠中指.avi」的兒童色情影片，讓其他也用比特彗星的網友兒下載觀賞。警方執行網路巡邏時，搜到並下載這段影像，並進而追查到上傳來源的曾姓男子IP位址，將他查緝到案。
曾姓男子被依犯以電腦網路散布兒童或少年為性交行為之影片罪嫌、散布猥褻影像罪嫌起訴。但他矢口否認犯行，稱該檔案的檔名是歌曲，有可能按到下載，根本不知是色情影像。
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一審法官認為，該檔名「wk好歌＠中指.avi」，難以從名稱知道或預知該檔案是含有兒童或少年性交的影像，且用比特彗星開始下載，才可以預覽影片內容，不過依軟體的功能，下載同時就已開始上傳數據，所以不能僅憑曾姓男子下載該檔案，就認定他有散布兒少性交影片的犯意，判無罪。
檢方不服上訴指出，檔案的副檔名是「.avi」，很明顯為影片檔、不是音樂檔，還能邊下載邊預覽，他理應知道此為色情影像；不過二審合議庭認為，曾姓男子的電腦內也沒有其他猥褻影像，無法佐證他常下載色情影片，駁回上訴，維持無罪確定。
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