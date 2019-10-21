親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東曾姓男子遭控使用點對點分享軟體「BitComet」下載兒童色情影片，並同時上傳當作來源，分享供更多網友下載，被警方網路巡邏查獲送辦起訴；不過一、二審認為，曾下載的檔案名稱為「wk好歌＠中指.avi」，單純從檔名他根本無法得知含有兒少性交的色情內容，判無罪確定。

起訴指出，曾姓男子前年5月24日凌晨12點多，使用點對點網路分享傳輸軟體「BitComet（比特彗星）」，下載並同時上傳檔名為「wk好歌＠中指.avi」的兒童色情影片，讓其他也用比特彗星的網友兒下載觀賞。警方執行網路巡邏時，搜到並下載這段影像，並進而追查到上傳來源的曾姓男子IP位址，將他查緝到案。

曾姓男子被依犯以電腦網路散布兒童或少年為性交行為之影片罪嫌、散布猥褻影像罪嫌起訴。但他矢口否認犯行，稱該檔案的檔名是歌曲，有可能按到下載，根本不知是色情影像。

一審法官認為，該檔名「wk好歌＠中指.avi」，難以從名稱知道或預知該檔案是含有兒童或少年性交的影像，且用比特彗星開始下載，才可以預覽影片內容，不過依軟體的功能，下載同時就已開始上傳數據，所以不能僅憑曾姓男子下載該檔案，就認定他有散布兒少性交影片的犯意，判無罪。

檢方不服上訴指出，檔案的副檔名是「.avi」，很明顯為影片檔、不是音樂檔，還能邊下載邊預覽，他理應知道此為色情影像；不過二審合議庭認為，曾姓男子的電腦內也沒有其他猥褻影像，無法佐證他常下載色情影片，駁回上訴，維持無罪確定。

屏東曾姓男子遭控使用點對點分享軟體「BitComet」下載兒童色情影片，同時上傳...
屏東曾姓男子遭控使用點對點分享軟體「BitComet」下載兒童色情影片，同時上傳分享，但因無法從檔名「wk好歌＠中指.avi」辨識出為色情影片，判曾無罪。示意圖／Ingimage
分享

彗星猥褻

相關新聞

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

2019-10-20 17:19

影／阿里山公路遊覽車火燒車 司機乘客41人倉皇逃生

2019-10-20 14:56

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 18歲女逃陽台無生命跡象

2019-10-20 16:33

直播主被擄斷手腳 帶傷首露面：繼續直播籌措醫藥費

2019-10-20 12:45

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

2019-10-20 22:21

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

影／阿里山遊覽車火燒車爆胎肇禍 監理所要查究責任

2019-10-20 15:31

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

影／高雄民宅大火18歲女不治 鄰居驚「燒得皮開肉綻」

2019-10-20 19:00

吳姓老翁資源回收切割鐵管疑似未爆彈 當場被炸死

2019-10-20 17:53

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12

狹路相逢前男友 高雄女子遭沿路砸車追打

2019-10-20 13:40

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49

中橫騎士打滑車反彈45公尺 晚間傷重不治

2019-10-20 20:57

高雄工安意外 墜15樓工人疑未裝安全索

2019-10-20 19:58

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

影／釣具在岸上人不見 碧砂漁港疑似釣客落海

2019-10-20 16:34

為了吃麵併桌搶位開3槍 警方1天之內速逮2嫌

2019-10-20 16:25

高雄民宅火警18歲女身亡 疑電線短路惹禍

2019-10-20 21:28

影／39歲男逛商場心肌梗塞倒地 消防員趕至CPR加AED救活

2019-10-20 12:15

女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56

問廁所口音露了餡 專勤隊工地查獲失聯移工

2019-10-20 10:04

影／男駕休旅車轉彎後一恍神 撞斷路樹掃倒8輛機車

2019-10-20 12:47

阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06

騎士擦撞肇逃辯有打方向燈 但她未看來車警依法舉發

2019-10-20 09:59

越南女子碰上德籍網友 員警及時阻詐

2019-10-20 23:49

花蓮車禍警拉封鎖線 民眾闖入嗆警拉扯被法辦

2019-10-20 12:18

移民署鷹眼夜襲 嘉義查獲16名移工有人逃跑褲子險扯破

2019-10-20 13:45

鈔票飛滿天？ 國道警撿到冥鈔：亂丟可罰3千

2019-10-20 14:50

屏東男BT載兒童色情影片 「片名」竟成無罪關鍵

2019-10-21 00:50

影／埔鹽鄉木材工廠火警濃煙密布 消防員破門灌救

2019-10-20 16:11

影／騎機車夜遊沿路鳴笛放炮 警帶回13名青少年送辦

2019-10-20 09:40

男闖醫院病房行竊 監視器錄下4次罪行

2019-10-20 13:33

影／10移工大廟旁租屋 專勤隊口袋包抄抓到遣返

2019-10-20 12:17

影／楊梅民宅起火 失智老嫗遭屋頂壓住成焦屍

2019-10-20 11:34

移民署昨拂曉出擊 高雄查獲16名非法移工

2019-10-20 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top