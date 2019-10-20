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女絆倒摔斷4門牙 新光三多店9成過失慘賠19萬

2019-10-20 23:56聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄黃姓女子3年前行經高雄新光三越百貨三多店，不慎被舞台的階梯踏板絆倒，臉朝地慘摔，前排4顆門牙因此斷裂，她氣得提告求償醫療費、精神慰撫金共149萬元。新光三越雖辯稱黃女與友人聊天疏於注意，但一、二審認定業者沒擺放三角椎或警示線，該負9成責任，判應賠19萬元確定。

黃女提告主張，她2016年7月31日下午4點多從新光三越三多店走出後，行經東側門的騎樓處，欲轉身到下樓梯到三多店的地下室用餐，被舞台拆除、平放在地的「舞台搭建踏板」絆倒，現場卻沒任何安全防範設施或設置警告標語。

黃女指出，她上排4顆前門牙出現多處裂痕，經歷1年5個月的治療仍有3顆失去原有功能，總共花醫療費25萬元，未來醫療費還需花155萬多元，及不能工作損失、精神慰撫金等，新光三越應賠她149萬元。

新光三越辯稱，案發時是委外包商進行舞台拆除作業，「舞台搭建踏板」是舞台階梯，高度已達一般人腰部，且黃女第一次經過時能避開，第二次因與友人交談未能注意才絆倒，她自己應負7成過失比例。

一審法官勘驗監視錄影器發現，黃女經過新光三越側門騎樓的舞台附近，新光三越確實沒要求工作人員擺設任何三角椎或拉線，也沒設立警告標示以維護行人安全，但考量黃女與友人聊天沒注意前方狀況，新光三越過失責任為9成、黃女1成。

一審計算黃女的損害包括醫療費用6萬元、精神慰撫金10萬等共16萬元，依過失比例換算，新光三越應賠14萬5294元，扣掉已先行賠償的金額，判要再給付8萬970元。雙方皆不服上訴後，二審合議庭重算損害金額為21萬，新光三越應負擔19萬，所以要再多給4萬8303元。

高雄黃姓女子3年前經過新光三越三多店，被舞台踏板絆倒，傷及4顆門牙，她氣得提告求...
高雄黃姓女子3年前經過新光三越三多店，被舞台踏板絆倒，傷及4顆門牙，她氣得提告求償，高雄高分院認定新光共應賠19萬元確定。記者林伯驊／攝影
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