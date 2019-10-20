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桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市政府地方稅務局累積欠稅未徵數額龐大引起審計單位關切，稅務局因此成立清理欠稅小組追稅，今年前7個月結合行政執行署追討欠稅達9.6億元，至今市累積欠稅未徵數額約達23億元，該局今天下午表示，清理欠稅發現「牌照稅欠稅最嚴重」，牌照稅欠稅高達總欠稅額四成七最嚴重，營業人（公司行號）、個人牌照稅欠稅不斷累增，甚至出現徐姓男子擁有2輛賓士車不繳稅，個人積欠牌照稅達102萬元最高。

桃園市地方稅務局表示，該局與行政執行署桃園分署執行追討欠稅，至7月止已追討9.6億元，防止新欠稅績效不錯，但是許多牌照稅舊欠稅因車子不斷被開單、照相，形成累積舊欠稅未徵數額居高不下。

該局清理欠稅小組追查牌照稅欠稅個案，發現一家電子公司積欠5輛車牌照稅188萬元，是營業人積欠牌照稅最多，個人欠稅以徐姓男子2輛賓士車長期積欠牌照稅達102萬元最高，只是該公司已廢止登記，徐姓男子及家屬名下無財產、戶頭不到300元，車子不見，不諱言追討困難。

稅務局主管表示，為遏止牌照稅累積欠稅件數、金額成長，採取「以車追人」方法預防新欠稅，與行政執行署桃園分署合作追討，希望警方一旦遇上欠稅車輛採取扣車，避免該車繼續上路，迫使車主繳稅，若是車子查扣無價值，也可禁止該車再上路，經車輛牌照稅逾15年註銷期，可打銷舊牌照稅欠稅，讓牌照稅欠稅額回歸正常。

桃園市欠稅未徵數額龐大，地方牌照稅欠稅額四成七最嚴重，地方稅務局清理欠稅小組追討...
桃園市欠稅未徵數額龐大，地方牌照稅欠稅額四成七最嚴重，地方稅務局清理欠稅小組追討欠稅。記者曾增勳／攝影
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桃園市欠稅未徵數額龐大，地方牌照稅欠稅額四成七最嚴重，地方稅務局清理欠稅小組追討...
桃園市欠稅未徵數額龐大，地方牌照稅欠稅額四成七最嚴重，地方稅務局清理欠稅小組追討欠稅。記者曾增勳／攝影
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