桃園23億欠稅未收牌照稅最嚴重 最扯擁2賓士卻欠102萬

2019-10-20 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



桃園市政府地方稅務局累積欠稅未徵數額龐大引起審計單位關切，稅務局因此成立清理欠稅小組追稅，今年前7個月結合行政執行署追討欠稅達9.6億元，至今市累積欠稅未徵數額約達23億元，該局今天下午表示，清理欠稅發現「牌照稅欠稅最嚴重」，牌照稅欠稅高達總欠稅額四成七最嚴重，營業人（公司行號）、個人牌照稅欠稅不斷累增，甚至出現徐姓男子擁有2輛賓士車不繳稅，個人積欠牌照稅達102萬元最高。

桃園市地方稅務局表示，該局與行政執行署桃園分署執行追討欠稅，至7月止已追討9.6億元，防止新欠稅績效不錯，但是許多牌照稅舊欠稅因車子不斷被開單、照相，形成累積舊欠稅未徵數額居高不下。

該局清理欠稅小組追查牌照稅欠稅個案，發現一家電子公司積欠5輛車牌照稅188萬元，是營業人積欠牌照稅最多，個人欠稅以徐姓男子2輛賓士車長期積欠牌照稅達102萬元最高，只是該公司已廢止登記，徐姓男子及家屬名下無財產、戶頭不到300元，車子不見，不諱言追討困難。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！