女士官被控擅離職守 二審改判無罪確定

2019-10-20 14:25 中央社 台北20日電



林姓女士官被控擅自離開待命室支援軍醫體檢及到寢室上廁所，一審遭判拘役20天，緩刑2年。林女後來退伍並上訴，二審日前認定，她沒有擅離職守的犯意及事實，改判無罪確定。

全案緣於，林女於民國106年9月間，在大直憲兵239營擔任上士，同年9月15日上午8時至晚間8時在營區擔任值班待命機動班長，但她當天上午先至營區內戰情室處理軍醫體檢業務，之後2度返回女官寢室上廁所，未經權責長官核可，擅離239營值班待命的勤務所在地，遭檢方依違反陸海空軍刑法的擅離勤務所在地罪起訴。

一審台北地院審酌林女為初犯，判拘役20天，緩刑2年；林女收判後不久退伍，並提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

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林女否認犯罪表示，她並未離開營區，是應戰情室黃姓中士請求，才前去協助處理軍醫體檢的緊急業務，才暫離待命室，後來又緊急回女官寢室上廁所；她離開待命室時，有跟待命班的同事交代去向，若營區有突發狀況，因隨身攜帶無線電，且營區內也設有警鈴，仍可透過無線電或聽營區警鈴通知，使她前去處理，並沒有故意擅離待命室。

高院審理認為，林女縱使為其他公務或如廁需求，短暫離開而未坐鎮於待命室，終究從未離開營區範圍且從事明顯與公務無關的私人事務，但檢察官僅以林女並未明確徵得長官的核可而認定林女擅離勤務，檢察官舉證不足，沒能充分證明林女有擅離勤務所在地的主觀犯意。

高院指出，林女因支援戰情室軍醫體檢業務及個人如廁所需而暫離待命室近1小時，是否違反營區規定，還有合理存疑，但依據證據法則，仍應對林女為有利的認定，因此改判林女無罪，全案確定。