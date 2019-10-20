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酒駕想逃撞傷警無罪 法官：車頭沒對警察

2019-10-20 13:49聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄黃姓男子去年6月凌晨遭臨檢查獲涉酒駕，卻涉嫌發動機車，擦撞李姓警員釀右膝挫傷，在場警方趕緊將他壓制逮捕，除了公共危險罪外，再加1條妨害公務罪嫌送辦起訴。一審法官認為黃疑想加速逃離，車頭未對著警方，因昏暗無法掌握人車距離，未構成妨害公務判決無罪，上訴後高雄高分院維持無罪確定。

起訴指出，黃姓男子去年6月27日凌晨4點20分許，騎機車未戴安全帽，在高雄林園區林園北路與鳳林路口被警方攔查，並測得呼氣酒精濃度每公升0.38毫克，警方隨即請他將機車移到路邊，但他竟趁機發動想逃離現場，不顧警員阻止，騎車衝撞造成李姓警員右膝擦挫傷。

黃姓男子當場被壓制在地，但他事後喊冤稱，「我只是為將機車移到路旁，才會再發動」，並無妨害公務行為。

一審法官勘驗員警密錄器，警方當時先請黃姓男子於酒測單上簽名、詢問機車上是否有物品需要帶走，但黃打開置物箱後，同時開啟機車電門，便突然坐上機車、發動引擎向前行駛，隨後遭警員出手拉住車身而人車倒地。

法官認為，員警當時站在黃姓男子機車側邊，車頭是朝無人站立的前方，機車起駛時左側車身堅硬處劃到李警的右膝造成傷害，原因應是天色昏暗，一般人對於人車間距離的掌控不像光線明亮時為佳，且黃跨坐上機車發動起駛的動作僅是短暫數秒之間，可見主觀上黃是想快速離去，未必有足夠時間判斷是否會擦撞警方。

法官也指出，黃姓男子被李姓警員拉住車身後，人車跟著倒地，沒有進一步做出強暴、脅迫警方的行為，整個過程黃只是想騎車離開，沒有積極攻擊員警行為，無法構成妨害公務罪嫌，判無罪。

檢方上訴認為，黃姓男子行為至少涉及脫逃未遂罪，二審合議庭認為，脫逃罪要件為已在公權力拘束之下故意逃脫，但黃受盤查期間，身體還沒受公權力拘束之際就乘隙發動機車疑想逃離，遭警拉住而未果，也沒構成逃脫罪，維持無罪判決。

酒駕部分，一審依犯不能安全駕駛動力交通工具罪，判4月徒刑得易科罰金12萬元，併科罰金5000元定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄黃姓男子遭攔查發現涉嫌酒駕，卻發動機車想逃離時擦撞傷員警，被依妨害公務罪起訴...
高雄黃姓男子遭攔查發現涉嫌酒駕，卻發動機車想逃離時擦撞傷員警，被依妨害公務罪起訴，高雄高分院判妨害公務無罪確定。圖與本案無關。圖／本報資料照
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妨害公務酒駕臨檢
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