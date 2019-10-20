阿羅哈岡山6死車禍訴訟未完 1死者獲判賠461萬

2019-10-20 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



阿羅哈客運前年9月深夜在國道一號岡山段北上發生六死十一傷車禍。圖／本報資料照片 分享 facebook

阿羅哈客運前年9月在國道岡山段發生6死11傷重大車禍，仍有3名死亡乘客未和解，向司機吳恊松及阿囉哈公司提告求償，其中蕭姓女死者的4名家屬請求高達1120萬元，一審判准賠371萬多元，全案上訴後，高雄高分院撤銷改判賠共461萬元，全案仍可上訴。

吳恊松遭控案發時低頭分心、伸手翻找東西，導致為避免撞上前車急轉，失控自撞護欄，刑事部分一審依業務過失致死罪判4年2月，上訴後，最高法院駁回定讞。

蕭姓女死者的父親、黃姓丈夫及子女提告主張，吳恊松因低頭翻找物品，抬頭發覺時為閃避失控撞上中央分隔島護欄，並沿護欄滑行數10公尺，導致坐上這班車的蕭女死亡，家屬喪失至親。

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蕭女丈夫等人認為吳恊松應賠每人300萬元精神慰撫金，另還有喪葬費53萬、蕭女父親扶養費67萬，扣除已領取的強制險理賠金後，吳恊松及阿羅哈公司仍應連帶賠償共1120萬元。

吳恊松一審未出庭也沒提出答辯，阿羅哈公司則辯稱，平時就有對吳恊松做在職教育訓練，客觀上也無法監督吳駕駛中的行為，縱使公司應負連帶責任，但請求金額過高。

一審法官認定，僱用人與行為人都應負連帶賠償責任，吳恊松及阿羅哈公司，應賠精神慰撫金應賠蕭女丈夫及1對子女各150萬元、蕭女父親60萬元，加上喪葬及撫養費共371萬元。

蕭女家屬不服提出上訴後，吳恊松二審仍沒出庭，僅提書狀指自己也有家屬要扶養、家境困苦，且公司已有賠償，不應再向他求償；二審合議庭認為應賠蕭女父親150萬精神慰撫金，改判須再多賠90萬元。

據了解，此車禍6名死者中，吳恊松及阿羅哈已與3人的家屬和解，其餘死者蕭女、林女及陳姓男子的家屬，各別提告求償。