影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



新北市27歲葉姓男子與同夥今年上半年在桃園市押走一名20多歲欠債女子，檢警據報偵辦發現葉姓男子為首的暴力集團，利用女子欠債無法還債，採取暴力脅迫威逼討債、強逼女子到酒店、按摩店脫衣陪酒，稍有不從就被毆打，讓女子心生畏懼，警方隨後救出女子後擴大偵辦，昨天在新北市區逮捕葉嫌同夥3人到案偵辦，警方今天上午表示，葉男為首暴力集團3人依人口販運、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦，葉男訊後收押，警方擴大追查其他不法情事。

警方為強化治安昨夜展開汽車賓館、KTV臨檢掃蕩不法，查獲劉姓男子7人在汽車賓館使用笑氣及帶回笑氣20餘瓶偵辦，警方另查獲女子為償還信用卡欠債，在詐騙集團擔任車手，警方偵辦查獲該女子等車手2人涉嫌詐欺犯罪，警方表示，警調聯合專案小組合作下， 在汽車賓館、KTV臨檢一舉查獲使用笑氣劉姓男子7人及詐欺、毒品等案件，分別依法移送法辦。