親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

新北市27歲葉姓男子與同夥今年上半年在桃園市押走一名20多歲欠債女子，檢警據報偵辦發現葉姓男子為首的暴力集團，利用女子欠債無法還債，採取暴力脅迫威逼討債、強逼女子到酒店、按摩店脫衣陪酒，稍有不從就被毆打，讓女子心生畏懼，警方隨後救出女子後擴大偵辦，昨天在新北市區逮捕葉嫌同夥3人到案偵辦，警方今天上午表示，葉男為首暴力集團3人依人口販運、組織犯罪防制條例罪嫌移送檢方偵辦，葉男訊後收押，警方擴大追查其他不法情事。

警方為強化治安昨夜展開汽車賓館、KTV臨檢掃蕩不法，查獲劉姓男子7人在汽車賓館使用笑氣及帶回笑氣20餘瓶偵辦，警方另查獲女子為償還信用卡欠債，在詐騙集團擔任車手，警方偵辦查獲該女子等車手2人涉嫌詐欺犯罪，警方表示，警調聯合專案小組合作下， 在汽車賓館、KTV臨檢一舉查獲使用笑氣劉姓男子7人及詐欺、毒品等案件，分別依法移送法辦。

最近相繼傳出市議員服務處槍擊事件等犯罪行為，治安問題引起市民關切，桃園市警局表示，明年選舉前，為避免不肖份子有機可乘，桃園市警局將持續規劃執行掃蕩除暴，淨化選風，絕不容許有暴力、賄選干擾選情及危及候選人安全，維護治安及市民安全。

警方臨檢掃蕩不法查獲男子7人在汽車賓館使用笑氣、帶回笑氣20餘瓶偵辦。記者曾增勳...
警方臨檢掃蕩不法查獲男子7人在汽車賓館使用笑氣、帶回笑氣20餘瓶偵辦。記者曾增勳／翻攝
分享
警方查獲葉姓男子（中）為首暴力集團，強押欠債女子逼良為娼犯罪，依送桃園地檢署偵辦...
警方查獲葉姓男子（中）為首暴力集團，強押欠債女子逼良為娼犯罪，依送桃園地檢署偵辦。記者曾增勳／翻攝
分享

車手臨檢
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54

影／暗夜追著女店員露下體自淫 猥褻男被抓時辯稱看經書

2019-10-19 11:51

慾男偷約小六女童嘿咻5次 事後還送她上學被老師抓包

2019-10-19 11:26

宜蘭醉客誤認小黃故意載錯 勒頸運匠被上銬送辦

2019-10-19 11:00

直播主遭當街圍毆警逮6人 知情者：他白嫖欠揍

2019-10-19 10:34

教育部：陸生破壞連儂牆 恐被撤銷入境許可

2019-10-19 10:14

男子欠錢神隱 債主藉送早餐騙開門砍人

2019-10-19 08:48

男子深夜談判遭砍4刀 只因積欠6萬元未還

2019-10-19 08:27

年輕印尼女看護上圍傲人 男子襲胸虧大了

2019-10-19 08:16

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇菜色」驚呆網友

2019-10-19 18:59

婦人被騙40萬退休金 警追到車手願還一半

2019-10-19 21:50

台灣網紅踩踏「飛機殘骸」被罵爆！她急道歉還原真相

2019-10-19 21:22

下士躲營區簽賭欠債 博弈業者報告連長揭發他

2019-10-19 13:39

開百萬名車專送非法移工避耳目 查緝人員盯上抓人

2019-10-19 23:11

3歲童傷痕累累疑遭父施暴 阿公申請保護令

2019-10-20 00:09

國慶日約女上摩鐵 男子白嫖兼乾洗被反將一軍

2019-10-19 17:14

兩岸詐團詐1264支原廠iPhone 台灣大哥大求償獲賠

2019-10-20 07:47

港女命案管轄權 法務部駁斥香港法庭

2019-10-19 22:11

泰山鐵皮工廠火警 化工建材悶燒竄惡臭與濃煙

2019-10-19 19:29

未給付60萬和解金又斷訊 性侵犯緩刑5年被撤銷

2019-10-20 06:43

後龍機車店鐵皮屋暗夜大火 疏散6人1人送醫

2019-10-20 08:26

國道車禍！火燒車駕駛及時逃出 有繫安全帶輕傷

2019-10-19 17:27

韓國瑜造勢晚會人多 男子不滿警方交管涉妨害公務法辦

2019-10-19 22:23

他收29張「私宅照」才驚家被侵入 徵信社人員被判拘役

2019-10-19 11:54

遠洋漁船船長中風 巡護八號千里救人送抵馬紹爾

2019-10-19 12:30

捷運站口強迫推銷還搶現金 3男賣愛心卡被送辦

2019-10-19 14:58

阿嬤家門口有眼鏡蛇 海巡幫捕捉

2019-10-19 13:02

52歲男子嘿咻12歲女童 挨告

2019-10-19 23:51

韓家軍護衛隊被砸中雞蛋 警方：全力偵辦不容許暴力

2019-10-19 20:52

18道雷射光射向天際 普悠瑪死者家屬：事件結束也要放下了

2019-10-19 21:39

老農自家菜園蹲地種菜皮夾被扒 沒追到跌滿身泥

2019-10-19 19:30

影／暗夜追著女店員露下體自淫 猥褻男被抓時辯稱看經書

2019-10-19 11:51

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

2019-10-19 14:24

韓國瑜造勢遭丟雞蛋 警政署：譴責暴力加強維安

2019-10-19 22:06

酒駕撞大貨車 逾三百萬元保時捷毀了

2019-10-19 23:46

音樂老師否認製造噪音 法官勘驗光碟傳出「警報聲」

2019-10-20 10:52

2越南移工藏身豬肉攤切豬肉、拔豬毛 移民署查獲

2019-10-19 19:38

纖腿按摩後慘留15道傷 美容師搬儀器上法庭仍翻不了盤

2019-10-19 16:35

自備磁扣拆除器偷賣場成衣 男子躲不過電眼

2019-10-19 16:39

港女命案凶嫌想來台投案 刑事局收到港警來函

2019-10-19 14:39

影／新莊深夜遭超跑引擎聲轟炸 警：加強巡邏

2019-10-19 11:56

造勢場合遭丟雞蛋 警政署：加強韓國瑜維安

2019-10-19 21:59

港女案陸媒指台灣卸責 法務部：未曾推卸責任

2019-10-19 15:04

影／普悠瑪事故將周年 黃國昌：台鐵別忘了該負的責任

2019-10-19 21:33

林鄭月娥：港府將安排箱屍凶嫌來台 陸委會：別具用心

2019-10-19 13:10

失聯移工夫妻檔落網 合吃泡麵饑寒交迫

2019-10-20 10:10

警察進彈子房不抓人 高市警邀少年進撞球場

2019-10-19 17:17

影／暴力集團討債逼良為娼 年輕女欠債被迫脫衣陪酒

2019-10-20 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top